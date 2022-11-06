Спартак (Вн) 0:0 Левски, 17-годишен води атаката на столичани

Отборите на Спартак (Варна) и Левски играят при резултат 0:0 в срещата от 17-ия кръг на efbet Лига.

СПАРТАК (ВН) 0:0 ЛЕВСКИ

СПАРТАК (ВАРНА): Иван Дичевски, Мехмед Сабри, Никола Борисов, Пламен Димов, Емануел Моура, Виктор Митев, Румен Руменов, Ивейло Климентов, Божидар Васев, Здравко Димитров, Ивей Ромееш

ЛЕВСКИ: Пламен Андреев, Жереми Петрис, Сонко Сундберг, Хосе Кордоба, Цунами, Адриан Краев, Георги Миланов, Филип Кръстев, Уелтон, Роналдо, Борислав Рупанов