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  3. Спартак (Вн) 0:0 Левски, 17-годишен води атаката на столичани

Спартак (Вн) 0:0 Левски, 17-годишен води атаката на столичани

  • 6 ное 2022 | 13:46
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Спартак (Вн) 0:0 Левски, 17-годишен води атаката на столичани

Отборите на Спартак (Варна) и Левски играят при резултат 0:0 в срещата от 17-ия кръг на efbet Лига. 

СПАРТАК (ВН) 0:0 ЛЕВСКИ

СПАРТАК (ВАРНА): Иван Дичевски, Мехмед Сабри, Никола Борисов, Пламен Димов, Емануел Моура, Виктор Митев, Румен Руменов, Ивейло Климентов, Божидар Васев, Здравко Димитров, Ивей Ромееш

ЛЕВСКИ: Пламен Андреев, Жереми Петрис, Сонко Сундберг, Хосе Кордоба, Цунами, Адриан Краев, Георги Миланов, Филип Кръстев, Уелтон, Роналдо, Борислав Рупанов

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