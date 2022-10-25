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  3. Ясни са четвъртфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив

Ясни са четвъртфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив

  • 25 окт 2022 | 18:47
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Ясни са четвъртфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис в Пловдив

Известни са четвъртфиналистите на Държавното отборно първенство по тенис за мъже и за жени, което се провежда на кортовете на ТК "Локомотив" в Пловдив. Надпреварата е от календара на БФТенис. В състезанието участват 28 отбора при мъжете и 18 при жените.

Резултатите от днес:
мъже:
ТК „Черно море Елит" , гр.Варна – ТК „Локомотив, гр.Пловдив" 2:1
ТК „Локомотив 1929", гр. София-2 – ТК „Хасково 2015", гр.Хасково 2:0
ТК „ Вектор Тенис Спорт", гр.София – ТК „Плевен 90, гр.Плевен" 2:0
ТК „Джуниър Про, Пловдив" – ТК"Галакси Спорт, гр.Бургас" 2:1
ТК „Локомотив 1929", София-1 – ТК „Локо 98", гр.Пловдив 2:1
ТК „ Супер Спорт", гр.Варна – ТК „Дема", гр.София 2:0
ТК „НСА", гр.София-1– ТК „Кристи", гр.Дряново 2:0
ТК „НСА", гр.София-2 – ТК"Про спорт, гр.София" 2:0

жени:
ТК „Локомотив", гр.Пловдив – ТК „Хепи Уин", гр.София 2:0
ТК „Тракия", гр.Пловдив – ТК „Черно море Елит", гр.Варна 2:1
ТК „Дема, гр.София"-2 – ТК „Кристи", гр.Дряново 2:0
ТК „Фаворит, гр.Пазарджик – ТК „Локомотив 1929", София 2:0
ТК „Дема", гр.София-3 – ТК „Албена", гр.Пловдив
ТК „Изида", гр.Добрич – ТК „Хасково 2015", гр.Хасково 2:0
ТК „Супер Спорт, гр.Варна" – ТК „Габрово", гр.Габрово 2:0
ТК „15:40", гр.София 2 – ТК „Локо 98", гр.Пловдив 2:0

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