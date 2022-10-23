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  3. Всички резултати от ББЛ А и ББЛ Б група този уикенд

Всички резултати от ББЛ А и ББЛ Б група този уикенд

  • 23 окт 2022 | 20:44
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Всички резултати от ББЛ А и ББЛ Б група този уикенд

Ето и още резултати от мачовете този уикенд: 

ББЛ А група 

Запад 
Балкан -2 – Правец – 87:60 

Юг 
Раковски – 3.6.9 Баскетболен клуб – 80:58 
Хасково – Вихър Айтос – 95:68 
Пловдив Мамбас – Локомотив Пловдив – 66:77 
Академик Пловдив -2 – Хебър – 63:97 
 

ББЛ Б група 

Запад 
Йънг бойс София – ТНС – 70:71 
ВИС – Евробаскет – 65:61 
Политехника Б – Септември – 67:74 

Юг 
Кралете на долината – Рогош – 96:67 
Хебър Б – Олимпия Ямбол – 50:62 
Димитровград 2020 – Атлетик 95 Куклен – 59:101 
Асеновец 2005 – Пловдив Баскетбол – 46:55 

Център 
Гочита – Предаторс – 49:62 
Canes – Локомотив Горна Оряховица Б – 53:92 
Дрийм тийм Троян – Зограф Трявна – 65:60 

Изток 
Черноморец-Балчик – МУ Варна – 59:57 
Шоутайм Б – Bay Kings Varna – 75:45 
Черно море Викудха – Ънстопабъл Б – 76:63 
Консуматорите – Калиакра – 53:41 
Светкавица Б – Спортбаскет ГТ – 82:51

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