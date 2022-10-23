Всички резултати от ББЛ А и ББЛ Б група този уикенд
Ето и още резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Балкан -2 – Правец – 87:60
Юг
Раковски – 3.6.9 Баскетболен клуб – 80:58
Хасково – Вихър Айтос – 95:68
Пловдив Мамбас – Локомотив Пловдив – 66:77
Академик Пловдив -2 – Хебър – 63:97
ББЛ Б група
Запад
Йънг бойс София – ТНС – 70:71
ВИС – Евробаскет – 65:61
Политехника Б – Септември – 67:74
Юг
Кралете на долината – Рогош – 96:67
Хебър Б – Олимпия Ямбол – 50:62
Димитровград 2020 – Атлетик 95 Куклен – 59:101
Асеновец 2005 – Пловдив Баскетбол – 46:55
Център
Гочита – Предаторс – 49:62
Canes – Локомотив Горна Оряховица Б – 53:92
Дрийм тийм Троян – Зограф Трявна – 65:60
Изток
Черноморец-Балчик – МУ Варна – 59:57
Шоутайм Б – Bay Kings Varna – 75:45
Черно море Викудха – Ънстопабъл Б – 76:63
Консуматорите – Калиакра – 53:41
Светкавица Б – Спортбаскет ГТ – 82:51