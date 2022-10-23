Държавното отборно първенство по спортна аеробика за деца, юноши и девойки завърши

Вчера в спортна зала "Строител" в гр. Пловдив завърши XXV Държавно отборно първенство по спортна аеробика за деца, юноши и девойки. В продължение на 3 дни над 100 състезатели от спортните клубове "Аеробика - АМД" гр. Пловдив, "Виолена" гр. Хасково, "Кърджали" гр. Кърджали, "Мега спорт" гр. Хасково, "Самодива" гр. Пловдив и "Ултра спорт" гр. Хасково спореха за разпределението на медалите и купите във възрастови групи 7-8, 9-11, 12-14 и 15-17 годни.

Носителите на купи в отборното класиране за 2022 година са:

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 7-8 ГОДИНИ

I място – СК "Виолена"

II място – СК "Мега спорт"

III място – СК "Кърджали"



ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 9-11 ГОДИНИ

I място – СК "Мега спорт"

II място – СК "Ултра спорт"

III място – СК "Аеробика - АМД"

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12-14 ГОДИНИ

I място – СК "Мега спорт"

II място – СК "Аеробика - АМД"

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 15-17 ГОДИНИ

I място – СК "Аеробика - АМД"

II място – СК "Виолена"

Медалистите по възрастови групи и категории, довели до това класиране са:

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 7-8 ГОДИНИ

- ИНДИВИДУАЛНО МОМИЧЕТА

I място – Александра Калинова СК "Виолена"

II място – Джемре Стефанова СК "Мега спорт"

III място – Ивелина Рибарова СК "Аеробика - АМД"

- ТРОЙКИ

I място – И. Рибарова, Б. Цънцарова, Н. Петкова СК "Аеробика - АМД"

II място – В. Вълчева, М. Щерева, А. Калинова СК "Виолена"

III място – С. Петкова, М. Сюлейман, Ю. Кър СК "Кърджали"

- ГРУПИ

I място – С. Петкова, М. Сюлейман, Ю. Кър, В. Яшар, Я. Господинова СК "Кърджали"

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 9-11 ГОДИНИ

- ИНДИВИДУАЛНО МОМИЧЕТА

I място – Магдалена Хаджиева СК "Мега спорт"

II място – Диана Тенева СК "Ултра спорт"

III място – Ива Агова СК "Аеробика - АМД"



- ИНДИВИДУЛАНО МОМЧЕТА

I място – Кирил Стратиев СК "Мега спорт"



- СМЕСЕНИ ДВОЙКИ

I място – Кирил Стратиев, Юлияна Балтова СК "Мега спорт"



- ТРОЙКИ

I място – Д. Параскова, А. Начева, М. Хаджиева СК "Мега спорт"

II място – Д. Тенева, Н. Серафимова, Н. Колева СК "Ултра спорт"

III място – Г. Стоянова, И. Трендафилова, Г. Колева СК "Мега спорт"



- ГРУПИ

I място – Д. Параскова, А. Начева, М. Хаджиева, М. Стоилова, А.Благоева СК "Мега спорт"

II място – Д. Тенева, Н. Серафимова, Н. Колева, М. Михайлова, М. Манолова СК "Ултра спорт"

III място – И. Агова, В. Кутрянова, А. Пашова, М. Черпокова, Д. Делчева СК „Аеробика – АМД“

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 12-14 ГОДИНИ

- ИНДИВИДУАЛНО ДЕВОЙКИ

I място – Виктория Крушарска СК "Аеробика АМД"

II място – Неда Запрянова СК "Мега спорт"

III място – Стефани Лечева СК "Мега спорт"



- ИНДИВИДУЛАНО ЮНОШИ

I място – Атанас Благоев СК "Мега спорт"



- СМЕСЕНИ ДВОЙКИ

I място – Атанас Благоев, Мария Вълчева СК "Мега спорт"



- ТРОЙКИ

I място – С. Лечева, Н. Запрянова, М. Вълчева СК "Мега спорт"

II място – М. Тандова, В. Крушарска, Т. Рибарова СК "Аеробика АМД"

III място – Г. Тодорова, Х. Везева, П. Карамфилова СК "Виолена"



- ГРУПИ

I място – С. Лечева, Н. Запрянова, М. Вълчева, Т. Рибарова, М. Тандова СК "Мега спорт" и „Аеробика АМД“

II място – Г. Тодорова, Х. Везева, П. Карамфилова, Д. Русева, В. Мазгалова СК "Ултра спорт" и „Виолена“



- АЕРОДЕНС

I място – Г. Тодорова, Х. Везева, П. Карамфилова, Д. Русева, В. Мазгалова, З. Дойчева, В. Илиева, Г. Карева - СК "Ултра спорт" и СК „Виолена“

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 15-17 ГОДИНИ

- ИНДИВИДУАЛНО ДЕВОЙКИ

I място – Християна Златанова СК "Аеробика АМД"

II място – Радина Лулчева СК "Аеробика АМД"

III място – Ана Мария Куманова СК "Аеробика АМД"



- ИНДИВИДУЛАНО ЮНОШИ

I място – Александър Мишинков СК "Аеробика АМД"



- СМЕСЕНИ ДВОЙКИ

I място – Християна Златанова, Александър Мишинков СК "Аеробика АМД"



- ТРОЙКИ

I място – Р. Лулчева, Н. Черпокова, М. Джамбова - СК "Аеробика АМД"

II място – И. Георгиева, Д. Георгиева, В. Димитрова - СК "Виолена"



- ГРУПИ

I място – Р. Лулчева, Х. Златанова, Н. Черпокова, М. Джамбова, К. Ванчева СК "Аеробика АМД" и СК „Виолена“



- АЕРОДЕНС

I място – Р. Трифонов, Д. Стоянова, М. Димова, Д. Генева, А. Кисова, Л. Делчева, Г. Джаферова, А. Коларова – СК „Самодива“



Снимка: start-photo.bg