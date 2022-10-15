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  3. Резултати и класиране след 11-ия кръг на Северозапад

Резултати и класиране след 11-ия кръг на Северозапад

  • 15 окт 2022 | 20:29
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Резултати и класиране след 11-ия кръг на Северозапад

Седем срещи се изиграха от поредния кръг в Северозападната Трета лига. Мачовете бяха доста резултатни, с изключение на два двубоя. Предстои да се изиграе и Партизан (Червен бряг) - Етър II (Велико Търново), като срещата е в неделя. 

Севлиево (Севлиево) - Локомотив (Мездра)   0:1

0:1-Гроздан Илиев (60)

Вихър (Славяново) - Бдин (Видин)   2:0

1:0-Светослав Кръстев (47)

2:0-Кристиян Григоров (80 дузпа)

Ювентус (Малчика) - Локомотив (Горна Оряховица)   1:5

0:1-Ивайло Велчев (10)

0:2-Георги Колев (22)

0:3-Георги Колев (26)

1:3-Ивайло Дюлгеров (65)

1:4-Димитър Байдаков (73)

1:5-Димитър Байдаков (82)

Боруна (Царева ливада) - Локомотив (Дряново)   0:2

0:1-Константин Йорданов (75)

0:2-Радостин Стоилов (80)

Павликени (Павликени) - Левски (Левски)   4:1

1:0-Пламен Илиев (43)

2:0-Пламен Илиев (60)

3:0-Стефан Гинчев (75 дузпа)

3:1-Любомир Борисов (81)

4:1-Стефан Иванов (86)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Ботев II (Враца)   4:0

1:0-Християн Кожухаров (5)

2:0-Християн Кожухаров (26)

3:0-Любомир Генчев (39)

4:0-Любомир Генчев (71)

Дреновец (Дреновец) - Академик (Свищов)   1:0

1:0-Денис Димитров (21)

16 октомври 2022 г., неделя, 16:00 часа:

Партизан (Червен бряг) - Етър II (Велико Търново) 

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