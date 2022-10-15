Резултати и класиране след 11-ия кръг на Северозапад
Седем срещи се изиграха от поредния кръг в Северозападната Трета лига. Мачовете бяха доста резултатни, с изключение на два двубоя. Предстои да се изиграе и Партизан (Червен бряг) - Етър II (Велико Търново), като срещата е в неделя.
Севлиево (Севлиево) - Локомотив (Мездра) 0:1
0:1-Гроздан Илиев (60)
Вихър (Славяново) - Бдин (Видин) 2:0
1:0-Светослав Кръстев (47)
2:0-Кристиян Григоров (80 дузпа)
Ювентус (Малчика) - Локомотив (Горна Оряховица) 1:5
0:1-Ивайло Велчев (10)
0:2-Георги Колев (22)
0:3-Георги Колев (26)
1:3-Ивайло Дюлгеров (65)
1:4-Димитър Байдаков (73)
1:5-Димитър Байдаков (82)
Боруна (Царева ливада) - Локомотив (Дряново) 0:2
0:1-Константин Йорданов (75)
0:2-Радостин Стоилов (80)
Павликени (Павликени) - Левски (Левски) 4:1
1:0-Пламен Илиев (43)
2:0-Пламен Илиев (60)
3:0-Стефан Гинчев (75 дузпа)
3:1-Любомир Борисов (81)
4:1-Стефан Иванов (86)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Ботев II (Враца) 4:0
1:0-Християн Кожухаров (5)
2:0-Християн Кожухаров (26)
3:0-Любомир Генчев (39)
4:0-Любомир Генчев (71)
Дреновец (Дреновец) - Академик (Свищов) 1:0
1:0-Денис Димитров (21)
16 октомври 2022 г., неделя, 16:00 часа:
Партизан (Червен бряг) - Етър II (Велико Търново)