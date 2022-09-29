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Шампионите от Хебър учиха деца на волейбол в Пазарджик

  • 29 сеп 2022 | 15:33
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Шампионите от Хебър учиха деца на волейбол в Пазарджик

Днес играчите и ръководството на волейболния шампион Хебър посетиха основно училище “Иван Батаклиев” в Пазарджик, което беше домакин на инициативата "С волейбол на училище". 

Тя е съвместен проект на Българска федерация волейбол и Европейската конфедерация по волейбол. 

 Децата имаха възможност да играят волейбол с играчите и да получат ценни съвети от тях.

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