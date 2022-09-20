Алекс Грозданов и Верона изпуснаха 3 мачбола и загубаха от Люблин финала на “Богданка Волей Къп”

Националът Алекс Грозданов и отборът на WithU (Верона), който е воден от Радостин Стойчев, загубиха драматично финала на приятелския турнир “Богданка Волей Къп” в Полша.

Верона водеше в тайбрека на финалната среща с 14:11 след отлични изяви на “Чудото от Мали” Нумори Кейта, но след това домакините от ЛУК Люблин стигнаха до пълен обрат и в крайна сметка италиансикя клуб загуби с 2:3 (23:25, 25:13, 22:25, 25:18, 15:17).

Националът Алекс Грозданов игра цял мач и се отличи с 10 точки.

Словенецът Рок Можич заби 22 точки, а бившият диагонал на Монтана Максим Сапожков се отчете с 19 точки.

Нумори Кейта добави 16 точки за Верона.

Матеуш Малиновски бе най-резултатен за Люблин с 15 точки.

WithU ВЕРОНА, (ИТАЛИЯ) – ЛУК ЛЮБЛИН (ПОЛША) 2:3 (23:25, 25:13, 22:25, 25:18, 15:17)

ВЕРОНА: Лука Спирито 2, Максим Сапожков 19, Нумори кейта 16, Рок Можич 22, Алекс Грозданов 10, Лоренцо Кортезия 10 - Марио Гаджини-либеро (Леандро Моска 2, Джон Гордън Перин 2, Джулио Магалини 1, Дзаноти 1, Рафаел Де Оливейра, Мадс Йенсен, Бонисоли-либеро)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

ЛЮБЛИН: Марчин Коменда 1, Матеуш Малиновски 15, Войчех Влодарчик 10, Ромак 10, Ян Новаковски 10, Шершен 8 - Дъстин Уотън-либеро (Торели 1, Вахник 5, Йожвик 2, Джендрик, Стайер, Грегорович-либеро, Худзик 6)

Старши треньор: ДАРИУШ ДАШКИЕВИЧ.

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