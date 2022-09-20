Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов и Верона изпуснаха 3 мачбола и загубаха от Люблин финала на “Богданка Волей Къп”

Алекс Грозданов и Верона изпуснаха 3 мачбола и загубаха от Люблин финала на “Богданка Волей Къп”

  • 20 сеп 2022 | 10:27
  • 575
  • 1
Алекс Грозданов и Верона изпуснаха 3 мачбола и загубаха от Люблин финала на “Богданка Волей Къп”

Националът Алекс Грозданов и отборът на WithU (Верона), който е воден от Радостин Стойчев, загубиха драматично финала на приятелския турнир “Богданка Волей Къп” в Полша.

Верона водеше в тайбрека на финалната среща с 14:11 след отлични изяви на “Чудото от Мали” Нумори Кейта, но след това домакините от ЛУК Люблин стигнаха до пълен обрат и в крайна сметка италиансикя клуб загуби с 2:3 (23:25, 25:13, 22:25, 25:18, 15:17).

Националът Алекс Грозданов игра цял мач и се отличи с 10 точки.

Словенецът Рок Можич заби 22 точки, а бившият диагонал на Монтана Максим Сапожков се отчете с 19 точки.

Нумори Кейта добави 16 точки за Верона.

Матеуш Малиновски бе най-резултатен за Люблин с 15 точки.

WithU ВЕРОНА, (ИТАЛИЯ) – ЛУК ЛЮБЛИН (ПОЛША) 2:3 (23:25, 25:13, 22:25, 25:18, 15:17)

ВЕРОНА: Лука Спирито 2, Максим Сапожков 19, Нумори кейта 16, Рок Можич 22, Алекс Грозданов 10, Лоренцо Кортезия 10 - Марио Гаджини-либеро (Леандро Моска 2, Джон Гордън Перин 2, Джулио Магалини 1, Дзаноти 1, Рафаел Де Оливейра, Мадс Йенсен, Бонисоли-либеро)

Старши треньор: РАДОСТИН СТОЙЧЕВ

ЛЮБЛИН: Марчин Коменда 1, Матеуш Малиновски 15, Войчех Влодарчик 10, Ромак 10, Ян Новаковски 10, Шершен 8 - Дъстин Уотън-либеро (Торели 1, Вахник 5, Йожвик 2, Джендрик, Стайер, Грегорович-либеро, Худзик 6)

Старши треньор: ДАРИУШ ДАШКИЕВИЧ.

Гледайте спорт на MAX с най-вълнуващите двубои от волейболното Световното първенство 2022, на живо, в ефира на MAX Sport.

Още от Волейбол

Добруджа 07 ще изиграе 2 контроли с Берое

Добруджа 07 ще изиграе 2 контроли с Берое

  • 20 сеп 2022 | 10:37
  • 413
  • 1
Ралица Василева MVP, Бекешчаба стартира сезона с трофей

Ралица Василева MVP, Бекешчаба стартира сезона с трофей

  • 20 сеп 2022 | 10:02
  • 710
  • 1
Николай Колев и Нарбон с победа и равенство в контролите с Поатие

Николай Колев и Нарбон с победа и равенство в контролите с Поатие

  • 20 сеп 2022 | 09:33
  • 572
  • 1
Николай Къртев и Тулуза с още успехи в контролите

Николай Къртев и Тулуза с още успехи в контролите

  • 20 сеп 2022 | 08:44
  • 1124
  • 1
Мира Тодорова: Надявам се да започнем с успех на световното

Мира Тодорова: Надявам се да започнем с успех на световното

  • 20 сеп 2022 | 08:29
  • 949
  • 3
Руският волейболист Александър Бутко е хванат с допинг

Руският волейболист Александър Бутко е хванат с допинг

  • 20 сеп 2022 | 01:25
  • 2014
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Михайлов: Дано до една-две години да докарам европейски финал в България

Михайлов: Дано до една-две години да докарам европейски финал в България

  • 20 сеп 2022 | 11:37
  • 1145
  • 17
В Левски треперят за Филип Кръстев

В Левски треперят за Филип Кръстев

  • 20 сеп 2022 | 07:15
  • 28046
  • 41
Левски ще играе благотворителен мач в подкрепа на пострадалите от наводненията в Карловско

Левски ще играе благотворителен мач в подкрепа на пострадалите от наводненията в Карловско

  • 20 сеп 2022 | 11:25
  • 1473
  • 4
Предстоят два съдбовни мача за България, те решават бъдещето ни за Евро 2024

Предстоят два съдбовни мача за България, те решават бъдещето ни за Евро 2024

  • 19 сеп 2022 | 18:13
  • 42719
  • 119
Шеху с най-голяма заплата в Левски

Шеху с най-голяма заплата в Левски

  • 20 сеп 2022 | 07:52
  • 19452
  • 29

Видео акценти

Марица разбра съперниците си в групите на Шампионската лига

Волейбол

Марица разбра съперниците си в групите на Шампионската лига
Женският национален отбор на България по волейбол с тренировка преди Световното

Волейбол

Женският национален отбор на България по волейбол с тренировка преди Световното
Елица Атанасийевич: Трябва да излезем от всеки двубой с високо вдигната глава

Волейбол

Елица Атанасийевич: Трябва да излезем от всеки двубой с високо вдигната глава
Лоренцо Мичели: Разполагаме с добра сплав от младост и опит

Волейбол

Лоренцо Мичели: Разполагаме с добра сплав от младост и опит
От БФВ отрекоха да имат финансови проблеми

Волейбол

От БФВ отрекоха да имат финансови проблеми
Ганев: Към момента нямаме достатъчно подготвени състезатели

Волейбол

Ганев: Към момента нямаме достатъчно подготвени състезатели