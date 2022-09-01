Ясни са участниците в първия български камп по новата програма на ФИБА YDF

Ясни са участниците в първия български камп по новата програма на ФИБА YDF. По 30 момичета и момчета ще имат занимания от 7 до 11 септември, като това е първата проява в новото издание на проекта Youth Development Fund на ФИБА, в който БФБаскетбол участва заедно с федерациите на Република Северна Македония, Турция, Косово и Румъния.

Различни кампове и лагери по програмата ще се проведат в петте страни участници тази и следващата година, като страните се кооперират в развитието на децата с потенциал за баскетбол за четвърти път.

В Ботевград участниците ще проведат 20 тренировки в баскетболните зали "Арена Ботевград" и "Георги Христов". Предвидени са и теоретични занимания за всички.

Ето кои млади баскетболисти ще се включват в лагера:

Момчета: Костадин Чальов (БУБА Баскетбол), Кристиян Занов (БУБА Баскетбол), Алекс Петров (ЦСКА), Михаил Минчев (ЦСКА), Калоян Марчев (ЦСКА), Иво Валентинов (Миньор), Деян Узунов (Вихрен Сандански), Рафаел Георгиев (Балкан), Марин Йошовски (Балкан), Атанас Чаушев (Рилски спортист), Йоан Желев (Хасково), Тодор Конгалов (Хасково), Ангел Аврамов (Хасково), Преслав Мановски (Хебър), Калин Цветков (Академик Пловдив), Александър Търпанов (Берое), Борис Димитров (Доростол), Мартин Златев (Доростол), Радослав Стефанов (Светкавица), Димитър Колев (Светкавица), Максим Дянков (Черно Море Тича), Денис Иванов (Черно Море Тича), Мартин Танев (Делфин), Емануел Господинов (Делфин), Славомир Ангелов (Дунав), Валентин Хаджиев (Дунав), Крис Дяковски (Спартак Плевен), Йовко Йорданов (Вълци Разград, Ивайло Иванов (Вълци Разград), Христо Вичев (Чардафон).

Момичета: Виктория Атанасова (Вълци Разград), Антония Георгиева (Вълци Разград), Катрина Бозова (Рилски спортист), Теди Щерьова (Рилски спортист), Гергана Станоева (Рилски спортист), Виктория Джамбазова (Рилски спортист), Александра Атанасова (Берое Стара Загора), Габриела Коцева (Берое Стара Загора), Михаела Христова (Берое Стара Загора), Катрин Коева (Дунав Русе), Светлозара Христова (Дунав Русе), Яна Попсолис (Дунав Русе), Наталия Димитрова (Левски), Ния Тодорова (Шампион 2006), Петриция Тодорова (Септември 97), Виктория Тодорова (Септември 97), Илияна Авгарска (Славия), Моника Вилхелминова (Славия), Изабела Генадиева (Славия), Рая Симеонова (Светкавица), Стефани Станкова (Светкавица), Даная Вълчева (Черно Море Одесос), Жанет Георгиева (Черно Море Одесос), Андреа Киричова (Черно Море Одесос), Александра Димитрова (Черно Море Одесос), Никол Арсова (Черно Море Одесос), Деяна Станиславова (Локомотив София), Адриана Виденова (Локомотив София), Виктория Павлова (Черноморец Бургас), Таня Гочева (Черноморец Бургас).

Треньори: Николай Николов (Дунав Русе), Николай Златков (Светкавица Търговище), Красимир Георгиев (Черно море Варна), Данаил Христов (БУБА София), Веселин Веселинов (Хебър Пазарджик), Милен Дудев (Миньор Перник), Теодора Петрова (Рилски спортист), Катерина Рудева (Рилски спортист), Борис Дудин (Черно море Одесос), Калоян Чернев (Левски, кондиционен треньор), Христиана Златкова (Светкавица Търговище).

Главни треньори при момичетата ще бъдат Албена Брънзова и Гергана Брънзова.