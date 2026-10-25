ЛеБрон Джеймс няма да играе за Филаделфия срещу Милуоки

ЛеБрон Джеймс ще пропусне мача на Филаделфия 76ърс срещу Милуоки Бъкс заради болки в кръста, обявиха от клуба от НБА. Джеймс няма да играе в първия от двата поредни мача за Сиксърс този уикенд. Вторият е срещу Детройт в неделя вечер.

41-годишният Джеймс има средно по 15,5 точки и 9,5 борби в първите си два мача за тима от новия сезон. Филаделфия е с 2-0 победи над шампиона в НБА Ню Йорк Никс и над финалиста от Източната конференция Кливланд Кавалиърс.

“Probably one of the best sports cities in the world. I’m happy to be here.” @FCHWPO & @KingJames reflect on their first dub in Philly. 🙌 @PennMedicine https://t.co/wVsHvRoUJs — Philadelphia 76ers (@sixers) October 23, 2026

Междувременно, Орландо Меджик ще бъде без един от най-добрите си баскетболисти Паоло Банкеро за период, който почти сигурно ще продължи няколко седмици, след като медицинските тестове потвърдиха, че той е получил леко разтежение на десния глезен при загуба от Минесота Тимбъруулвс.

Меджик направиха съобщението ден, след като Банкеро се контузи през първото полувреме на загубата с 93:115 от Минесота. Играчът каза пред “The Orlando Sentinel” след двубоя, че е започнал да изпитва дискомфорт още през първата четвърт.

Paolo Banchero underwent an MRI, which has confirmed a low-grade right high ankle sprain. Banchero suffered the injury during the first half of last night’s game vs. Minnesota. He will undergo further testing and evaluation, and his status will be updated as appropriate. https://t.co/lkrP9SvyAC — Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 24, 2026

Банкеро започна сезона силно, като постигна средно най-високите си резултати за отбора от 24,5 точки и 7,5 асистенции на мач, заедно с 6,5 борби и всичко това със 70% успеваемост при стрелба.

В кариерата си, избраният под номер 1 в Драфта през 2022-а, има средно по 22,4 точки, 7,4 борби и 4,8 асистенции за Орландо.

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Снимки: Gettyimages