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Минчев и компания загряха за Балкан с поредна загуба в Испания

  • 24 окт 2026 | 22:28
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Минчев и компания загряха за Балкан с поредна загуба в Испания

Българският национал Йордан Минчев игра малко над 15 минути при загубата на тима си Манреса у дома с 81:99 срещу Сан Пабло Бургос в двубой от петия кръг на Лига Ендеса. Манреса, който във вторник излиза в Ботевград срещу българския шампион Балкан в мач от турнира ЕвроКъп, е на последното 18-о място в класирането на испанското първенство с 5 загуби от 5 срещи.

Българското крило бе в стартовия състав на Манреса, като записа 4 точки, 3 борби и 1 асистенция. Той стреля 2/3 за две точки и 0/2 за три.

Минчев и компания загубиха първата четвърт с 20:34 и до края на двубоя не успяха да обърнат нещата в своя полза.

Чейз Одидж вкара 21 точки за гостите, а с дабъл-дабъл се отличи за Манреса Ник Ондженда - 14 точки и 10 борби.

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