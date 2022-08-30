Резултати от първия кръг в мъжката схема на US Open
Резултати от първия кръг в мъжката схема на Откритото първенство на САЩ по тенис:
Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:3, 7:5, 6:3
Джефри Джон Уулф (САЩ) – 16-Роберто Баутиста Агут (Испания) – 6:4, 6:4, 6:4
Алехандро Табило (Чили) – Камил Майхшак (Полша) – 6:1, 6:4, 6:7(3), 6:1
Анди Мъри (Великобритания) – 24-Франсиско Черундоло (Аржентина) – 7:5, 6:3, 6:3
1-Даниил Медведев (Русия) – Стефан Козлов (САЩ) – 6:2, 6:4, 6:0
Артур Риндеркнех (Франция) – Куентин Халис, Франция – 4:6, 7:6(4), 6:3, 6:2
29-Томи Пол (САЩ) – Бернабе Сапата Миралес (Испания) - 4:6, 6:3, 2:6, 6:0, 7:5
Себастиан Корда (САЩ) – Факундо Багнис (Аржентина) – 5:7, 7:6(3), 7:5, 6:1
У Ибин (Китай) – 31-Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:3, 6:4, 6:4
13-Матео Беретини (Италия) – Николас Джари (Чили) – 6:2, 6:3, 6:3
Тим ван Рейтховен (Нидерландия) – Чжъчжън Чжан (Китай) – 3:6, 6:7(4), 7:6(9), 6:1, 6:4
Емилио Нава (САЩ) – Джон Милман (Австралия) – 7:6(7), 4:6, 7:6(4), 1:6, 6:1
5-Каспер Рууд (Норвегия) – Кайл Едмънд (Великобритания) – 6:3, 7:5, 6:2
Мартон Хучович (Унгария) – 30-Максим Креси (САЩ) – 6:7(4), 7:5, 5:1 и отказване на Креси
Корентен Муте (Франция) – Стан Вавринка (Швейцария) – 6:4, 7:6(7) и отказване на Муте
Юго Грение (Франция) – Томас Мартин Ечевери (Аржентина) – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
27-Карен Хачанов (Русия) – Денис Кудла (САЩ) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2
18-Алекс де Минор (Австралия) – Филип Краинович (Сърбия) – 7:5, 6:2, 6:3
Нуно Боргеш (Португалия) – Бен Шелтън (САЩ) – 7:6(6), 3:6, 7:6(5), 6:7(8), 6:3
6-Феликс Оже Алиасим (Канада) - Александър Ришард (Швейцария) – 6:3, 6:4, 3:6, 6:3
12-Пабло Кареньо Буста (Испания) – Доминик Тийм (Австрия) – 7:5, 6:1, 5:7, 6:3
Тиаго Монтейро (Бразилия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:4, 4:6, 6:4, 6:1
Кристиан Гарин (Чили) – Иржи Лехечка (Чехия) – 3:6, 7:6(3), 7:5, 6:1
Александър Бублик (Казахстан) – Юго Гастон (Франция) – 6:4, 6:4, 6:4
Джак Дрейпър (Великобритания) – Емил Руусувуори (Финландия) – 6:4, 6:3, 6:3
21-Ботик Ван ден Зандсхлуп (Нидерландия) – Томаш Мачач (Чехия) – 3:6, 7:6(3), 6:1, 3:6, 7:5
Джордан Томпсън (Австралия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4
Брендън Холт (САЩ) – 10-Тейлър Фриц (САЩ) – 6:7(3), 7:6(1), 6:3, 6:4
Даниел Елаи Галан (Колумбия) - 4-Стефанос Циципас (Гърция) – 6:0, 6:1, 3:6, 7:5
Педро Качин (Аржентина) – Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 7:6(6)
Бенямин Бонзи (Франция) – Юго Умбер (Франция) – 7:6(1), 6:1, 5:7, 3:6, 6:2
23-Ник Кирьос (Австралия) – Танаси Кокинакис (Австралия) – 6:3, 6:4, 7:6(4)
ос, Австралия – Танаси Кокинакис, Австралия – 6:3, 6:4, 7:6(4)
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