Резултати от първия кръг в мъжката схема на US Open

Резултати от първия кръг в мъжката схема на Откритото първенство на САЩ по тенис:

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:3, 7:5, 6:3

Джефри Джон Уулф (САЩ) – 16-Роберто Баутиста Агут (Испания) – 6:4, 6:4, 6:4

Алехандро Табило (Чили) – Камил Майхшак (Полша) – 6:1, 6:4, 6:7(3), 6:1

Анди Мъри (Великобритания) – 24-Франсиско Черундоло (Аржентина) – 7:5, 6:3, 6:3

1-Даниил Медведев (Русия) – Стефан Козлов (САЩ) – 6:2, 6:4, 6:0

Артур Риндеркнех (Франция) – Куентин Халис, Франция – 4:6, 7:6(4), 6:3, 6:2

29-Томи Пол (САЩ) – Бернабе Сапата Миралес (Испания) - 4:6, 6:3, 2:6, 6:0, 7:5

Себастиан Корда (САЩ) – Факундо Багнис (Аржентина) – 5:7, 7:6(3), 7:5, 6:1

У Ибин (Китай) – 31-Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:3, 6:4, 6:4

13-Матео Беретини (Италия) – Николас Джари (Чили) – 6:2, 6:3, 6:3

Тим ван Рейтховен (Нидерландия) – Чжъчжън Чжан (Китай) – 3:6, 6:7(4), 7:6(9), 6:1, 6:4

Емилио Нава (САЩ) – Джон Милман (Австралия) – 7:6(7), 4:6, 7:6(4), 1:6, 6:1

5-Каспер Рууд (Норвегия) – Кайл Едмънд (Великобритания) – 6:3, 7:5, 6:2

Мартон Хучович (Унгария) – 30-Максим Креси (САЩ) – 6:7(4), 7:5, 5:1 и отказване на Креси

Корентен Муте (Франция) – Стан Вавринка (Швейцария) – 6:4, 7:6(7) и отказване на Муте

Юго Грение (Франция) – Томас Мартин Ечевери (Аржентина) – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

27-Карен Хачанов (Русия) – Денис Кудла (САЩ) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

18-Алекс де Минор (Австралия) – Филип Краинович (Сърбия) – 7:5, 6:2, 6:3

Нуно Боргеш (Португалия) – Бен Шелтън (САЩ) – 7:6(6), 3:6, 7:6(5), 6:7(8), 6:3

6-Феликс Оже Алиасим (Канада) - Александър Ришард (Швейцария) – 6:3, 6:4, 3:6, 6:3

12-Пабло Кареньо Буста (Испания) – Доминик Тийм (Австрия) – 7:5, 6:1, 5:7, 6:3

Тиаго Монтейро (Бразилия) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:4, 4:6, 6:4, 6:1

Кристиан Гарин (Чили) – Иржи Лехечка (Чехия) – 3:6, 7:6(3), 7:5, 6:1

Александър Бублик (Казахстан) – Юго Гастон (Франция) – 6:4, 6:4, 6:4

Джак Дрейпър (Великобритания) – Емил Руусувуори (Финландия) – 6:4, 6:3, 6:3

21-Ботик Ван ден Зандсхлуп (Нидерландия) – Томаш Мачач (Чехия) – 3:6, 7:6(3), 6:1, 3:6, 7:5

Джордан Томпсън (Австралия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 2:6, 1:6, 6:2, 6:4, 6:4

Брендън Холт (САЩ) – 10-Тейлър Фриц (САЩ) – 6:7(3), 7:6(1), 6:3, 6:4

Даниел Елаи Галан (Колумбия) - 4-Стефанос Циципас (Гърция) – 6:0, 6:1, 3:6, 7:5

Педро Качин (Аржентина) – Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 7:6(6)

Бенямин Бонзи (Франция) – Юго Умбер (Франция) – 7:6(1), 6:1, 5:7, 3:6, 6:2

23-Ник Кирьос (Австралия) – Танаси Кокинакис (Австралия) – 6:3, 6:4, 7:6(4)

ос, Австралия – Танаси Кокинакис, Австралия – 6:3, 6:4, 7:6(4)

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