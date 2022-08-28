Павлин Иванов: С тази игра ще ни е много тежко на Европейското

Мъжкият национален отбор по баскетбол победи Румъния във втория мач от предварителните квалификации за Европейското първенство през 2025 година. Ето как коментира успехът един от лидерите на "лъвовете" - Павлин Иванов:

„Не беше лек мач, но имаше и хубави моменти и лоши. В моментите, в които се отдръпваме с 10-12 точки трябва да запазим повече концентрация в защита най-вече, защото там се пропукахме. Със сигурност с тази игра, която играем в момента ще ни е много тежко на Европейското и трябва всеки един да даде много повече от това, което играе.“, заяви баскетболният национал.

Снимки: Владимир Иванов