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  3. Павлин Иванов: С тази игра ще ни е много тежко на Европейското

Павлин Иванов: С тази игра ще ни е много тежко на Европейското

  • 28 авг 2022 | 22:04
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Мъжкият национален отбор по баскетбол победи Румъния във втория мач от предварителните квалификации за Европейското първенство през 2025 година. Ето как коментира успехът един от лидерите на "лъвовете" - Павлин Иванов: 

„Не беше лек мач, но имаше и хубави моменти и лоши. В моментите, в които се отдръпваме с 10-12 точки трябва да запазим повече концентрация в защита най-вече, защото там се пропукахме. Със сигурност с тази игра, която играем в момента ще ни е много тежко на Европейското и трябва всеки един да даде много повече от това, което играе.“, заяви баскетболният национал.

Снимки: Владимир Иванов

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