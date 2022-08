Джонсън е шампион в ОNE след страхотен нокаут над Мораес

Голямата легенда на UFC Деметриъс Джонсън е новият шампион на ONE Championship в категория муха. 36-годишната легенда направи реванш с бразилеца Адриано Мораес в главната битка на събитието ONE on Prime Video, което се проведе преди малко в Сингапур.

Джонсън търсеше отмъщение над Мораес, който през април 2021 година го нокаутира. Адриано стана първият ММА боец, успял да нокаутира Джонсън в славната му кариера в ММА. Този път обаче нещата се обърнаха.

Срещата между Джонсън и Мораес беше доста интересна и стигна до 4-тия рунд. В първите два рунда остана впечатление, че Мораес водеше. Той успяваше да пренесе битката на земята и да заеме доминантна позиция. Мораес вкарваше удари, но и Джонсън не му оставаше длъжен от легнало положение.

Още след първия рунд Джонсън беше успял да отвори голяма аркада над окото на Мораес след тежък лакът. Над едното око, Адриано имаше аркада, а другото започна да се затваря. В третия рунд "Mighty Mouse" успя да задържи битката в стойка и да доминира.

В четвъртия рунд Джонсън продължи да надиграва Мораес в стойка. В 4-тата минута на 4-тия рунд Джонсън нарани Мораес след дясно кроше. Адриано тръгна да пада назад, а Джонсън го последва и му вкара летящо коляно, с което го нокаутира тежко.

Така Джонсън спечели титлата в категория муха на азиатската ММА организация. Деметриъс записа 4-та победа от 5 битки под банера на ONE. В тези 5 битки той успя да спечели турнира на ONE, а сега и титлата в дивизията. След срещата стана ясно, че той печели и 50 000 долара бонус за нокаута.

mma.bg