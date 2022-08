Християн "REDSTAR" Пиронков и компания успяха да си спечелят място на RMR-a за Рио.

Родният CS:GO талант Християн "REDSTAR" Пиронков още веднъж напомни за невероятните си умения в сървъра, след като успя да класира миска си Monte в LAN квалификацията за мейджъра в Рио де Жанейро - Road To Rio RMR.

Геймърът стартира сезона със сборката на ex-MAD Lions, но след като някои от ключовите играчи заминаха към клубни отбори, се видя, че явно нашето момче ще търси нов тим. Той и съотборникът му Woro2k се присъединиха към Monte, където вече са постигнали един от най-големите успехи за Tier 2 състав, а ако успеят да запазят това темпо, интересът от клубовете към микса ще се увеличи.

За да стигнат до финала, играчите елиминираха отбори като LDLC и Endpoint, като именно битката с вторите ги класира на RMR-а. Играч на мача пък се оказа Пиронков, който си заработи статистика от 47-36 и 1.29 рейтинг.

За съжаление, българската сборка Beyond Possible нямаше същия късмет. "Лъвовете" изгубиха от SAW във втория ден от турнира.

Снимка: HLTV