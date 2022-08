Селекционерът на Бразилия се ядоса на Мбапе: Сигурно говори за контролите, които си играят в Европа

"O recorte que o Mbappé está se referindo não são das Eliminatórias. Não sabe da dificuldade de jogar na Bolívia e Uruguai. Nós não temos, com todo perdão, o Azerbaijão para jogar. As Eliminatórias aqui têm um grau de dificuldade maior do que as Eliminatórias europeias".



- Tite pic.twitter.com/YdOflY79h6