Известни са полуфиналите на Държавното отборно първенство до 16 г. в Плевен
На кортовете на ТК "Плевен 90", гр.Плевен станаха известни полуфиналите на Държавно отборно първенство по тенис юноши и девойки до 16 г.
Резултати от четвъртфиналите:
ЮНОШИ:
ТК „Малееви", гр.София – ТК „София", гр.София 3-0
ТК „Кристи", гр.Дряново – ТК „15:40", гр.София 2-1
ТК „Шуменец", Шумен – ТК „Про спорт", гр.София 2-1
ТК „Свиленград", гр.Свиленград – ТК „Черно море Елит", гр.Варна б.и
ДЕВОЙКИ:
ТК „Вектор Тенис Спорт", гр.София – ТК „Свиленград", гр.Свиленград 2-1
ТК „15:40", гр.София – ТК „Джуниър Про", Пловдив 2-0
ТК „Левски", гр.София – ТК „Приста 2011, гр.Русе 2-0
ТК „Малееви", гр.София – ТК „Черноморец" , гр.Бургас 2-1
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