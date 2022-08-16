Известни са полуфиналите на Държавното отборно първенство до 16 г. в Плевен

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На кортовете на ТК "Плевен 90", гр.Плевен станаха известни полуфиналите на Държавно отборно първенство по тенис юноши и девойки до 16 г. Резултати от четвъртфиналите:

ЮНОШИ:

ТК „Малееви", гр.София – ТК „София", гр.София 3-0

ТК „Кристи", гр.Дряново – ТК „15:40", гр.София 2-1

ТК „Шуменец", Шумен – ТК „Про спорт", гр.София 2-1

ТК „Свиленград", гр.Свиленград – ТК „Черно море Елит", гр.Варна б.и



ДЕВОЙКИ:

ТК „Вектор Тенис Спорт", гр.София – ТК „Свиленград", гр.Свиленград 2-1

ТК „15:40", гр.София – ТК „Джуниър Про", Пловдив 2-0

ТК „Левски", гр.София – ТК „Приста 2011, гр.Русе 2-0

ТК „Малееви", гр.София – ТК „Черноморец" , гр.Бургас 2-1 Гледайте спорт на MAX с всички най-вълнуващи тенис двубои от ATP Masters 1000, ATP 500 и ATP 250, ATP CUP, ATP Finals и Next Gen, на живо, само в ефира на MAX Sport.