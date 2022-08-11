Устрем (Дончево) е комплектован

Треньорът Димитър Димитров определи отбора на Устрем (Дончево) за предстоящото първенство на Североизточната Трета лига. 21 футболисти ще обличат фланелката на тима.

Съставът на Устрем за новия сезон:

Вратари – Младен Василев, Георги Дончев;

Защитници – Николай Илиев, Дони Дончев, Галин Радулов, Славомир Събков, Никола Тодоров, Димитър Димитров Димитров, Емре Исмаил, Георги Топалов;

Полузащитници – Димитър Пенчев Димитров, Балю Балев, Васко Боев, Кристиян Димитров, Пламен Шестаков, Преслав Пасев, Дилян Стоянов;

Нападатели – Виктор Христов, Роберто Марков, Кристиян Петков.