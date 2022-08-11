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  3. Спортист (ГТ) картотекира 26 футболисти

Спортист (ГТ) картотекира 26 футболисти

  • 11 авг 2022 | 18:32
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Стана ясно с какъв отбор, Спортист (Генерал Тошево) ще влезе в предстоящото първенство на Североизточната Трета лига. 26 е броят на футболистите на които ще разчита треньорския щаб.

Съставът на Спортист за новия сезон: 

Вратари – Георги Кирчев Георгиев, Федай Алимов, Виктор Велинов;

Защитници – Светослав Вълев, Диян Иванов, Георги Венциславов Георгиев, Димитър Димитров, Михаил Желев, Мартин Георгиев, Михаил Желев, Ерсен Елмаз, Димитър Колимечков, Самуил Стоянов; 

Полузащитници – Виктор Димитров, Георги Божков, Николай Петков, Стоян Андреев, Деян Георгиев, Станимир Йорданов, Даниел Иванов, Валери Тодоров, Лъчезар Лазаров;

Нападатели – Росен Николов, Иво Игнатов, Димитър Стоянов, Ерол Реджебов.

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