Спортист (ГТ) картотекира 26 футболисти

Стана ясно с какъв отбор, Спортист (Генерал Тошево) ще влезе в предстоящото първенство на Североизточната Трета лига. 26 е броят на футболистите на които ще разчита треньорския щаб.

Съставът на Спортист за новия сезон:

Вратари – Георги Кирчев Георгиев, Федай Алимов, Виктор Велинов;

Защитници – Светослав Вълев, Диян Иванов, Георги Венциславов Георгиев, Димитър Димитров, Михаил Желев, Мартин Георгиев, Михаил Желев, Ерсен Елмаз, Димитър Колимечков, Самуил Стоянов;

Полузащитници – Виктор Димитров, Георги Божков, Николай Петков, Стоян Андреев, Деян Георгиев, Станимир Йорданов, Даниел Иванов, Валери Тодоров, Лъчезар Лазаров;

Нападатели – Росен Николов, Иво Игнатов, Димитър Стоянов, Ерол Реджебов.