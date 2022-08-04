Демона определи кой ще играе за Бдин

Ясен е вече разширения състав на Бдин (Видин). Играещият старши треньор Николай Цветков-Демона посочи футболистите на които ще разчита в новото първенство на Севорозападната Трета лига. От избора му личи, че е запазен гръбнака на отбора от миналата кампания. Новопривлечените са предимно млади момчета.

Съставът на Бдин за новия сезон:

Вратари – Симеон Симеонов, Росен Вергилов;

Защитници – Ангел Цолов, Ивайло Иванов, Янек Кирилов, Стойчо Стойков, Цветомир Видков, Теодор Тошев, Филип Георгиев, Теодор Борисов, Стефан Митков;

Полузащитници – Николай Цветков (играещ старши треньор), Мартин Николов, Кристиян Коцов, Калоян Цветков, Николай Боянов, Александър Соколов, Александър Иванов, Антон Петров, Владимир Владимиров;

Нападатели – Цветомир Тодоров, Стивън Милчев, Емануел Виейра де Соуса (Бразилия), Момчил Доцински, Патрик Росенов.