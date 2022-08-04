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Сейнт Патрикс шокира ЦСКА - София и постигна минимален успех като гост - на живо от "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Бдин (Видин)
  3. Демона определи кой ще играе за Бдин

Демона определи кой ще играе за Бдин

  • 4 авг 2022 | 21:07
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Ясен е вече разширения състав на Бдин (Видин). Играещият старши треньор Николай Цветков-Демона посочи футболистите на които ще разчита в новото първенство на Севорозападната Трета лига. От избора му личи, че е запазен гръбнака на отбора от миналата кампания. Новопривлечените са предимно млади момчета.

Съставът на Бдин за новия сезон: 

Вратари – Симеон Симеонов, Росен Вергилов;

Защитници – Ангел Цолов, Ивайло Иванов, Янек Кирилов, Стойчо Стойков, Цветомир Видков, Теодор Тошев, Филип Георгиев, Теодор Борисов, Стефан Митков;

Полузащитници – Николай Цветков (играещ старши треньор), Мартин Николов, Кристиян Коцов, Калоян Цветков, Николай Боянов, Александър Соколов, Александър Иванов, Антон Петров, Владимир Владимиров;

Нападатели – Цветомир Тодоров, Стивън Милчев, Емануел Виейра де Соуса (Бразилия), Момчил Доцински, Патрик Росенов.

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