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  3. Съдийски назачения за втория кръг на Втора лига

Съдийски назачения за втория кръг на Втора лига

  • 20 юли 2022 | 14:29
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Съдийски назачения за втория кръг на Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за 2-ия кръг от Втора лига. Първите мачове стартират на 23 юли (събота) от 18:30 часа, а последният ще се изиграе на 26 юли (вторник), когато Созопол Приема Спартак (Плевен).

Ето всички назначения:

23 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
ПФК Марица 1921 - ФК Литекс Ловеч 
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов 
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов 
СН: Стефан Спасов Иванов 

23 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
ОФК Янтра 2019 - ФК Струмска слава 1927 
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марин Иванов Бонев 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов 
СН: Камен Михайлов Алексиев 

23 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
ФК Крумовград - ОФК Беласица 
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Ивелин Иванов Рашев 
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев 
СН: Илко Мирославов Топалов 

23 юли 2022 г., събота, 20:00 ч. 
ФК Етър ВТ - Дунав Русе 
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов 
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев 
СН: Валентин Желев Добрев 

23 юли 2022 г., събота, 20:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 II - ЦСКА 1948 II 
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Богомил Севдалинов Димитров 
4-ТИ: Кристиян Николов Колев 
СН: Красимир Иванов Василев 

24 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч. 
ПФК Добруджа 1919 - Миньор 
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Владимир Тодоров Ташков 
4-ТИ: Борис Борисов Попов 
СН: Борис Димитров Борисов 

24 юли 2022 г., неделя, 20:00 ч. 
ПФК Монтана 1921 - ФК Витоша 
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов 
СН: Милко Петков Николов 

25 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч. 
Ботев Пд II - Спортист 2009 
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Тодор Василев Вуков 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет 
СН: Тихомир Димитров Костовски 

26 юли 2022 г., вторник, 18:00 ч. 
ФК Созопол - ОФК Спартак Пл 
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев 
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Цветан Георгиев Георгиев 
СК при 

БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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