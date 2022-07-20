Съдийски назачения за втория кръг на Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за 2-ия кръг от Втора лига. Първите мачове стартират на 23 юли (събота) от 18:30 часа, а последният ще се изиграе на 26 юли (вторник), когато Созопол Приема Спартак (Плевен).
Ето всички назначения:
23 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Стефан Спасов Иванов
23 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Камен Михайлов Алексиев
23 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
ФК Крумовград - ОФК Беласица
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Илко Мирославов Топалов
23 юли 2022 г., събота, 20:00 ч.
ФК Етър ВТ - Дунав Русе
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Валентин Желев Добрев
23 юли 2022 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ЦСКА 1948 II
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Красимир Иванов Василев
24 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Миньор
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Борис Димитров Борисов
24 юли 2022 г., неделя, 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Витоша
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Милко Петков Николов
25 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.
Ботев Пд II - Спортист 2009
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Тихомир Димитров Костовски
26 юли 2022 г., вторник, 18:00 ч.
ФК Созопол - ОФК Спартак Пл
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Цветан Георгиев Георгиев
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