Съдийски назачения за втория кръг на Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за 2-ия кръг от Втора лига. Първите мачове стартират на 23 юли (събота) от 18:30 часа, а последният ще се изиграе на 26 юли (вторник), когато Созопол Приема Спартак (Плевен).

Ето всички назначения: