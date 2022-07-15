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Локомотив (Пловдив) подписа с осми нов футболист

  • 15 юли 2022 | 14:33
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Локомотив (Пловдив) подписа с осми нов футболист

Локомотив (Пловдив) подписа с осми нов футболист от началото на летния трансферен прозорец. “Смърфовете” представиха полузащитника Сами Мехмедов, който за последно игра в Марица (Пловдив).

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"Сами Мехмедов е роден на 03.05.2002г. в Пловдив, България. В детските си години играе в школата на “черно-белите”, а после преминава в академията на Брайтън. За последно e бил в мъжкия отбор на Марица (Пловдив). ПФК Локомотив желае успех на Сами Мехмедов с екипа на “черно-белите”!", написаха от Локомотив. 

Снимка: lokomotivpd.com

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