Определиха съдийските назначения за първия кръг от новия сезон в efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за първия кръг от efbet Лига. Ивайло Стоянов е определен за главен съдия на срещата между ЦСКА 1948 и Левски. Радослав Гидженов ще свири двубоя между ЦСКА - София и Арда, а Георги Кабаков този между Септември и Лудогорец.

Любо Пенев дава брифинг преди двубоя с Левски

Ето и всички наряди: