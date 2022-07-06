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  3. Определиха съдийските назначения за първия кръг от новия сезон в efbet Лига

Определиха съдийските назначения за първия кръг от новия сезон в efbet Лига

  • 6 юли 2022 | 16:07
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Станаха ясни съдийските назначения за първия кръг от efbet Лига. Ивайло Стоянов е определен за главен съдия на срещата между ЦСКА 1948 и Левски. Радослав Гидженов ще свири двубоя между ЦСКА - София и Арда, а Георги Кабаков този между Септември и Лудогорец.

Любо Пенев дава брифинг преди двубоя с Левски
Любо Пенев дава брифинг преди двубоя с Левски

Ето и всички наряди: 

8 юли 2022 г., петък, 18:30 ч. 
ПФК Ботев АД - Хебър 1918 
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов 
СН:    Кольо Димитров Данев        

8 юли 2022 г., петък, 21:00 ч. 
ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков 
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Йордан Петров Петров 
СН:    Костадин Ангелов Гергинов        

9 юли 2022 г., събота, 18:30 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Петър Велизаров Митрев 
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов 
СН:    Николай Тодоров Петров        

9 юли 2022 г., събота, 21:00 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски 
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов 
СН:    Иван Захариев Вълчев        

10 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море 
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Костадин Димитров Тановчев 
СН:    Петър Стоянов Петров        

10 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Владимир Ангелов Велев 
СН:    Стоян Маринов Алексиев        

11 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч. 
Спартак 1918 - ПФК Славия 1913 
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Васил Петров Минев 
СН:    Димитър Панайотов Костов        

11 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев Враца 
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски 
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Даниел Милков Ников 
СН:    Атанас Петров Бозев     

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