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Росен Крумов: До 35 минута ги надигравахме и можехме да вкараме 3 гола

  • 8 ное 2026 | 12:47
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Росен Крумов: До 35 минута ги надигравахме и можехме да вкараме 3 гола

Председателят на Управителни съвет на ОФК Костинброд Росен Крумов коментира загубата на тима с 0:3 в гостуването на Оборище (Панагюрище).

"До 30-ата минута нямаха атака. Бях се изпокарали от техния отбор. След това допуснахме гол, преди който можеха да отсъдят нарушение в наша полза за игра с ръка. И при този гол, и при втория, ни вкараха след сериозни наши грешки. Без да имат положения. Между 35 и 50 минута ни вкараха три гола, а ние не успяхме да използваме нашите шансове. До 35 минута ги надигравахме и можехме да вкараме 3 гола“, сподели Крумов след двубоя.

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