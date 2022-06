Ел Класико на финала в Лига Ендеса

GRAN FINAL, GRAN PALAU!💪🔥



💙❤️ Culers! Dilluns i dimecres us necessitem a tots al Palau per lluitar tots junts per un nou títol d'@ACBCOM



🔊 Entrades JA A LA VENDA! ⛹💨



👉https://t.co/eZw8c8KpQ6 pic.twitter.com/G4OM1AUEqx