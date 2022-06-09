Вход свободен за Националните финали в ББЛ

От Българска баскетболна лига обявиха вход свободен за предстоящите мачове от Националните финали. Двубоите ще се проведат от 10 до 12 юни в София.



Четвъртфиналите в ББЛ А група ще бъдат открити в петък от 13:00 часа с дерби между Миньор 2015 и Хебър, което ще се изиграе в зала „Триадица“.