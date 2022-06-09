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Вход свободен за Националните финали в ББЛ

  • 9 юни 2022 | 14:54
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Вход свободен за Националните финали в ББЛ

От Българска баскетболна лига обявиха вход свободен за предстоящите мачове от Националните финали. Двубоите ще се проведат от 10 до 12 юни в София. 

Четвъртфиналите в ББЛ А група ще бъдат открити в петък от 13:00 часа с дерби между Миньор 2015 и Хебър, което ще се изиграе в зала „Триадица“. 

По същото време в „Универсиада“ стартират и Националните финали в ББЛ Б група с мач между Хасково и Чардафон Б. 

Общо осем мача ще се проведат в петък в двете зали, като победителите ще продължат към полуфиналите в конкретния шампионат. 

Припомняме и пълния жребий: 

ББЛ А група 

Четвъртфинали 

Шоутайм – Чавдар Троян 
Бавни и яростни – ЦСКА 
Спортист Своге – Шумен -2 
Миньор 2015 – Хебър 

Полуфинали 

Шоутайм / Чавдар Троян – Бавни и яростни / ЦСКА 
Спортист Своге / Шумен -2 – Миньор 2015 / Хебър 

ББЛ Б група 

Четвъртфинали 

Миньор 2015 Б – Ънстопабъл Б 
Хасково – Чардафон Б 
Шоутайм Б – Олимпия Ямбол 
Дрийм Тийм Троян – Титан Пропъртис 

Полуфинали 

Миньор 2015 Б / Ънстопабъл Б – Хасково / Чардафон Б 
Шоутайм Б / Олимпия Ямбол – Дрийм Тийм Троян / Титан Пропъртис

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