Вход свободен за Националните финали в ББЛ
От Българска баскетболна лига обявиха вход свободен за предстоящите мачове от Националните финали. Двубоите ще се проведат от 10 до 12 юни в София.
Четвъртфиналите в ББЛ А група ще бъдат открити в петък от 13:00 часа с дерби между Миньор 2015 и Хебър, което ще се изиграе в зала „Триадица“.
По същото време в „Универсиада“ стартират и Националните финали в ББЛ Б група с мач между Хасково и Чардафон Б.
Общо осем мача ще се проведат в петък в двете зали, като победителите ще продължат към полуфиналите в конкретния шампионат.
Припомняме и пълния жребий:
ББЛ А група
Четвъртфинали
Шоутайм – Чавдар Троян
Бавни и яростни – ЦСКА
Спортист Своге – Шумен -2
Миньор 2015 – Хебър
Полуфинали
Шоутайм / Чавдар Троян – Бавни и яростни / ЦСКА
Спортист Своге / Шумен -2 – Миньор 2015 / Хебър
ББЛ Б група
Четвъртфинали
Миньор 2015 Б – Ънстопабъл Б
Хасково – Чардафон Б
Шоутайм Б – Олимпия Ямбол
Дрийм Тийм Троян – Титан Пропъртис
Полуфинали
Миньор 2015 Б / Ънстопабъл Б – Хасково / Чардафон Б
Шоутайм Б / Олимпия Ямбол – Дрийм Тийм Троян / Титан Пропъртис