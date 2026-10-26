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Денис Шрьодер с уникално постижение в историята на НБА

  • 26 окт 2026 | 13:31
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Денис Шрьодер с уникално постижение в историята на НБА

Ветеранът на Шарлът Хорнетс Денис Шрьодер даде начало на своя 14-и сезон в НБА, като тимът от Северна Каролина е под номер 12 в професионалната му кариера.

Германският плеймейкър стартира отлично с новия си отбор и пое водеща роля, възползвайки се от отсъствието на контузените гардове Кон Кнwпел и Коби Уайт. До този момент 33-годишният баскетболист се отчита със средно по 16 точки, 4,7 борби и 4,3 асистенции за 31 минути на мач, поддържайки 44% успеваемост в стрелбата от игра.

Исторически рекорд с девети различен отбор

Въпреки че е част от състава на "Стършелите" отскоро, Шрьодер вече успя да сътвори история. Според статистическата платформа StatMuse той се превърна в първия играч в аналите на НБА, успял да отбележи 25 или повече точки с екипите на девет различни отбора.

Рекордното постижение стана факт при съботната победа срещу Маями Хийт със 115:110, в която германецът наниза точно 25 точки, гарнирани с 6 борби и 4 асистенции.

Шрьодер бе привлечен в Шарлът през изминалото лято чрез размяна, след като преди това прекара половин сезон в редиците на Кливланд Кавалиърс.

Гардът бе избран под номер 17 в драфта на НБА през 2013 година от Атланта Хоукс. В богатата си кариера той е носил екипите на Атланта Хоукс, Оклахома Сити Тъндър, Бостън Селтикс, Хюстън Рокетс, Торонто Раптърс, Бруклин Нетс, Голдън Стейт Уориърс, Детройт Пистънс, Сакраменто Кингс, Кливланд Кавалиърс и Лос Анджелис Лейкърс, където игра в два отделни периода.

През миналия сезон световният и европейски шампион с Германия записа 70 двубоя за Кливланд и Сакраменто, отчитайки се със средни показатели от 10,8 точки, 4,9 асистенции и 2,7 борби на мач.

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Снимки: Gettyimages

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