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Не знам какво ще се случи с бъдещето ми, призна Кулибали

  • 8 юни 2022 | 13:27
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Не знам какво ще се случи с бъдещето ми, призна Кулибали

Защитникът на Наполи Калиду Кулибали призна, че не е сигурен какво ще бъде бъдещето му. Договорът на сенегалския национал изтича след само година. Играчът е получил предложение от клуба за неговото удължаване, но също така той е свързван с трансфер в Барселона.

“В момента мисля за Сенегал и след това ще отида на почивка. Барса? Не искам да ви лъжа, не знам какво ще се случи с бъдещето ми. Нямах възможност да говоря с никого по въпроса, бях фокусиран само върху тези два мача. Сега ще прекарам няколко почивни дни тук, в Сенегал, тъй като през сезона винаги е много сложно да го направя. Щом се върна в Европа, ще видим какво ще се случи”, коментира Кулибали пред репортери в своята родина.

Снимки: Gettyimages

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