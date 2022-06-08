Не знам какво ще се случи с бъдещето ми, призна Кулибали

Защитникът на Наполи Калиду Кулибали призна, че не е сигурен какво ще бъде бъдещето му. Договорът на сенегалския национал изтича след само година. Играчът е получил предложение от клуба за неговото удължаване, но също така той е свързван с трансфер в Барселона.

“В момента мисля за Сенегал и след това ще отида на почивка. Барса? Не искам да ви лъжа, не знам какво ще се случи с бъдещето ми. Нямах възможност да говоря с никого по въпроса, бях фокусиран само върху тези два мача. Сега ще прекарам няколко почивни дни тук, в Сенегал, тъй като през сезона винаги е много сложно да го направя. Щом се върна в Европа, ще видим какво ще се случи”, коментира Кулибали пред репортери в своята родина.

Kalidou Koulibaly: “I won’t lie to you, I don’t know what’s gonna happen with my future. I was focused on Senegal then now we’ll see what happens”. 🇸🇳 #transfers



Koulibaly’s contract expires in June 2023, Napoli are waiting for final answer after new deal proposal. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022

Снимки: Gettyimages