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  3. Кроос също потвърди: Оставам в Реал още две години

Кроос също потвърди: Оставам в Реал още две години

  • 29 май 2022 | 13:32
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Полузащитникът на Реал Мадрид Тони Кроос е приел да преподпише договора си с клуба. "Оставам в Реал Мадрид още две години", казва Кроос, цитиран от в социалните мрежи от журналиста Фабрицио Романо. Кроос е в Реал Мадрид от юли 2014 година. Настоящият договор на играча с клуба е до юни 2023 г. По-рано беше съобщено, че Реал Мадрид е предложил на Кроос да удължи споразумението до 2024-а, но германският футболист поиска време за размисъл. 

През сезон 2021/2022 32-годишният германски полузащитник участва в 28 мача в Ла Лига, като отбеляза един гол и даде три асистенции. Кроос се замеси в любопитен момент след победата над Ливърпул с 1:0 във финала на Шампионска лига

Снимки: Gettyimages

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