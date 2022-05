Станаха известни идеалните петици в НАЛБ

Идеална петица на I дивизия в НАЛБ:



PG: Георги Бързаков (ФитСпо Баскет) – 791 (общ коефициент) * 1.00 (коефициент на отбора) = 791.00 точки. Показатели в редовния сезон: 30.8 точки, 12.8 борби, 11.1 асистенции, 1.1 откраднати топки, 0.4 чадъра за 19 мача.



SG: Владимир Георгиев (Балкан Ботевград) – 496 * 0.97 = 481.12 точки. Показатели в редовния сезон: 21.2 точки, 10.0 борби, 5.4 асистенции, 1.9 откраднати топки, 0.8 чадъра за 18 мача.



SF: Иван Илчев (ФитСпо Баскет) – 405 * 1.00 = 405.00 точки. Показатели в редовния сезон: 21.1 точки, 7.8 борби, 3.4 асистенции, 1.5 откраднати топки, 0.3 чадъра за 18 мача.



PF: Георги Кръстев (ФитСпо Баскет) – 642 * 1.00 = 642.00 точки. Показатели в редовния сезон: 29.9 точки, 13.4 борби, 6.7 асистенции, 1.4 откраднати топки, 0.1 чадъра за 17 мача.



C: Горан Кошанин (Фактор) – 549 * 0.79 = 433.71 точки. Показатели в редовния сезон: 17.8 точки, 20.5 борби, 1.7 асистенции, 0.7 откраднати топки, 1.6 чадъра за 17 мача.



Втора идеална петица на I дивизия в НАЛБ:



PG: Александър Йонов (Балкан Ботевград) – 409 (общ коефициент) * 0.97 (коефициент на отбора) = 396.73 точки. Показатели в редовния сезон: 16.6 точки, 5.9 борби, 5.8 асистенции, 1.5 откраднати топки, 0.2 чадъра за 20 мача.



SG: Виктор Германов (Енигма Фойерверк) – 329 * 0.91 = 299.39 точки. Показатели в редовния сезон: 17.7 точки, 6.6 борби, 6.7 асистенции, 1.5 откраднати топки, 0.1 чадъра за 17 мача.



SF: Гълъбин Казълджиев (Ботев 2012) – 334 * 0.88 = 293.92 точки. Показатели в редовния сезон: 20.8 точки, 7.4 борби, 5.6 асистенции, 1.1 откраднати топки, 0.1 чадъра за 16 мача.



PF: Костадин Методиев (Балкан Ботевград) – 349 * 0.97 = 338.53 точки. Показатели в редовния сезон: 20.7 точки, 6.9 борби, 4.0 асистенции, 2.4 откраднати топки, 0.4 чадъра за 16 мача.



C: Любомир Орешаров (Енигма Фойерверк) – 411 * 0.91 = 374.01 точки. Показатели в редовния сезон: 19.1 точки, 12.3 борби, 2.8 асистенции, 0.4 откраднати топки, 3.5 чадъра за 15 мача.



Трета идеална петица на I дивизия в НАЛБ:



PG: Петър Илиев (Роботите) – 297 (общ коефициент) * 0.94 (коефициент на отбора) = 279.18 точки. Показатели в редовния сезон: 13.0 точки, 5.1 борби, 5.4 асистенции, 2.4 откраднати топки, 0.1 чадъра за 17 мача.



SG: Илиян Варзоев (Стрийт Бенгърс-Даро Части) – 332 * 0.82 = 272.24 точки. Показатели в редовния сезон: 17.8 точки, 7.5 борби, 4.9 асистенции, 1.4 откраднати топки, 0.2 чадъра за 17 мача.



SF: Валери Ассев (Роботите) – 291 * 0.94 = 273.54 точки. Показатели в редовния сезон: 10.2 точки, 6.8 борби, 3.5 асистенции, 1.4 откраднати топки, 0.2 чадъра за 19 мача.



PF: Теодор Александров (ФитСпо Баскет) – 291 * 1.00 = 291.00 точки. Показатели в редовния сезон: 6.4 точки, 11.2 борби, 2.9 асистенции, 1.0 открадната топка, 0.2 чадъра за 19 мача.



C: Александър Иванов (ФитСпо Баскет) – 278 * 1.00 = 278.00 точки. Показатели в редовния сезон: 12.5 точки, 12.2 борби, 2.2 асистенции, 1.1 откраднати топки, 1.0 чадър за 13 мача.



Идеална петица на II дивизия в НАЛБ:



PG: Денислав Трифонов (Дъ ЕкспендаБолс) – 528 (общ коефициент) * 0.97 (коефициент на отбора) = 512.16 точки. Показатели в редовния сезон: 26.4 точки, 7.4 борби, 4.3 асистенции, 1.8 откраднати топки, 2.0 чадъра за 19 мача.



SG: Любомир Недков (Монстарс) – 367 * 0.88 = 322.96 точки. Показатели в редовния сезон: 23.1 точки, 7.9 борби, 3.8 асистенции, 1.3 откраднати топки, 0.5 чадъра за 18 мача.



SF: Александър Димитров (Джобтайгър Дюдс) – 385 * 1.00 = 385.00 точки. Показатели в редовния сезон: 20.3 точки, 9.3 борби, 4.1 асистенции, 2.5 откраднати топки, 1.1 чадъра за 16 мача.



PF: Свилен Симанов (Бай Дъ Уей) – 408 * 0.94 = 383.52 точки. Показатели в редовния сезон: 27.8 точки, 11.3 борби, 3.2 асистенции, 1.1 откраднати топки, 1.1 чадъра за 16 мача.



C: Георги Гаджев (Дървоядите) – 441 * 0.91 = 401.31 точки. Показатели в редовния сезон: 15.7 точки, 15.5 борби, 2.1 асистенции, 1.2 откраднати топки, 0.6 чадъра за 20 мача.



Втора идеална петица на II дивизия в НАЛБ:



PG: Борис Станков (Джобтайгър Дюдс) – 305 (общ коефициент) * 1.00 (коефициент на отбора) = 305.00 точки. Показатели в редовния сезон: 5.1 точки, 10.3 борби, 4.6 асистенции, 1.8 откраднати топки, 0.1 чадъра за 21 мача.



SG: Мартин Димов (Карлсберг) – 383 * 0.82 = 314.06 точки. Показатели в редовния сезон: 22.8 точки, 13.9 борби, 3.5 асистенции, 2.4 откраднати топки, 0.4 чадъра за 18 мача.



SF: Валентин Анакиев (Джобтайгър Дюдс) – 317 * 1.00 = 317.00 точки. Показатели в редовния сезон: 19.3 точки, 8.4 борби, 4.4 асистенции, 2.2 откраднати топки, 0.7 чадъра за 14 мача.



PF: Боян Гагов (Паляците) – 419 * 0.73 = 305.87 точки. Показатели в редовния сезон: 16.4 точки, 7.7 борби, 5.0 асистенции, 1.0 открадната топка, 0.2 чадъра за 22 мача.



C: Максим Лезгинов (Дървоядите) – 354 * 0.91 = 322.14 точки. Показатели в редовния сезон: 19.8 точки, 9.6 борби, 2.0 асистенции, 1.2 откраднати топки, 0.9 чадъра за 17 мача.



Трета идеална петица на II дивизия в НАЛБ:



PG: Красимир Димов (Бай Дъ Уей) – 281 (общ коефициент) * 0.94 (коефициент на отбора) = 264.14 точки. Показатели в редовния сезон: 14.5 точки, 5.9 борби, 3.9 асистенции, 1.6 откраднати топки, 0.1 чадъра за 18 мача.



SG: Христо Владимиров (Паляците) – 346 * 0.73 = 252.58 точки. Показатели в редовния сезон: 19.1 точки, 7.2 борби, 3.1 асистенции, 0.8 откраднати топки, 0.2 чадъра за 21 мача.



SF: Борислав Гачев (Дъ ЕкспендаБолс) – 263 * 0.97 = 255.11 точки. Показатели в редовния сезон: 13.1 точки, 11.1 борби, 1.5 асистенции, 2.4 откраднати топки, 0.3 чадъра за 15 мача.



PF: Виктор Пощаджиев (Джобтайгър Дюдс) – 285 * 1.00 = 285.00 точки. Показатели в редовния сезон: 15.1 точки, 7.9 борби, 2.3 асистенции, 1.5 откраднати топки, 0.3 чадъра за 20 мача.



C: Даниел Тодоров (Джобтайгър Дюдс) – 259 * 1.00 = 259.00 точки. Показатели в редовния сезон: 13.3 точки, 10.0 борби, 1.3 асистенции, 1.9 откраднати топки, 1.6 чадъра за 12 мача.



Идеална петица на III дивизия в НАЛБ:



PG: Мартин Механджиев (Скай Уокърс) – 579 (общ коефициент) * 0.88 (коефициент на отбора) = 509.52 точки. Показатели в редовния сезон: 23.6 точки, 12.4 борби, 6.5 асистенции, 3.0 откраднати топки, 0.8 чадъра за 19 мача.



SG: Стоян Кайнаров (Джедай Мастърс) – 815 * 0.79 = 643.85 точки. Показатели в редовния сезон: 37.1 точки, 8.2 борби, 4.5 асистенции, 1.7 откраднати топки, 0.7 чадъра за 20 мача.



SF: Мартин Раднев (Бом Бок) – 521 * 0.97 = 505.37 точки. Показатели в редовния сезон: 25.9 точки, 12.4 борби, 4.5 асистенции, 1.6 откраднати топки, 0.5 чадъра за 15 мача.



PF: Йордан Тошев (Спейс Джемс) – 502 * 0.91 = 456.82 точки. Показатели в редовния сезон: 17.3 точки, 15.0 борби, 3.1 асистенции, 1.1 откраднати топки, 2.0 чадъра за 20 мача.



C: Ивайло Радев (АК-47-ърс) – 434 * 0.94 = 407.96 точки. Показатели в редовния сезон: 11.3 точки, 14.6 борби, 1.3 асистенции, 1.2 откраднати топки, 3.0 чадъра за 21 мача.



Втора идеална петица на III дивизия в НАЛБ:



PG: Иван Иванов (АК-47-ърс) – 357 (общ коефициент) * 0.94 (коефициент на отбора) = 335.58 точки. Показатели в редовния сезон: 29.5 точки, 5.5 борби, 4.2 асистенции, 1.7 откраднати топки, 0.1 чадъра за 20 мача.



SG: Юлиан Павлов (Пистолет) – 459 * 0.82 = 376.38 точки. Показатели в редовния сезон: 20.6 точки, 15.1 борби, 2.2 асистенции, 1.5 откраднати топки, 0.8 чадъра за 19 мача.



SF: Георги Христов (ЛА Бейкърс) – 351 * 1.00 = 351.00 точки. Показатели в редовния сезон: 23.0 точки, 11.6 борби, 2.1 асистенции, 1.4 откраднати топки, 1.4 чадъра за 13 мача.



PF: Петър Крилатски (Балканъ) – 432 * 0.85 = 367.20 точки. Показатели в редовния сезон: 18.1 точки, 14.3 борби, 1.4 асистенции, 2.4 откраднати топки, 0.8 чадъра за 20 мача.



C: Николай Мораров (Бом Бок) – 346 * 0.97 = 335.62 точки. Показатели в редовния сезон: 17.5 точки, 9.7 борби, 1.0 асистенция, 1.0 открадната топка, 1.3 чадъра за 17 мача.



Трета идеална петица на III дивизия в НАЛБ:



PG: Димитър Христов (ЛА Бейкърс) – 294 (общ коефициент) * 1.00 (коефициент на отбора) = 294.00 точки. Показатели в редовния сезон: 17.8 точки, 6.4 борби, 4.0 асистенции, 2.6 откраднати топки, 0.1 чадъра за 21 мача.



SG: Дани Мицев (АК-47-ърс) – 320 * 0.94 = 300.80 точки. Показатели в редовния сезон: 15.0 точки, 5.8 борби, 5.7 асистенции, 3.3 откраднати топки, 0.4 чадъра за 18 мача.



SF: Симеон Георгиев (Спейс Джемс) – 361 * 0.91 = 328.51 точки. Показатели в редовния сезон: 17.5 точки, 9.6 борби, 3.3 асистенции, 1.8 откраднати топки, 1.0 чадър за 16 мача.



PF: Манол Миланов (ЛА Бейкърс) – 285 * 1.00 = 285.00 точки. Показатели в редовния сезон: 13.5 точки, 9.7 борби, 1.9 асистенции, 2.1 откраднати топки, 0.9 чадъра за 17 мача.



C: Николай Петков (Кралете) – 364 * 0.73 = 265.72 точки. Показатели в редовния сезон: 7.8 точки, 10.4 борби, 3.9 асистенции, 1.4 откраднати топки, 0.5 чадъра за 22 мача.



Идеална петица на IV дивизия в НАЛБ:



PG: Маргарит Рунев (Аутбрейк) – 303 (общ коефициент) * 1.00 (коефициент на отбора) = 303.00 точки. Показатели в редовния сезон: 12.4 точки, 8.4 борби, 6.1 асистенции, 3.3 откраднати топки, 0.2 чадъра за 16 мача.



SG: Ангел Братанов (Движи Се-Проензи) – 342 * 0.94 = 321.48 точки. Показатели в редовния сезон: 22.9 точки, 9.7 борби, 5.1 асистенции, 2.0 откраднати топки, 0.3 чадъра за 15 мача.



SF: Мартин Киров (Движи Се-Проензи) – 336 * 0.94 = 315.84 точки. Показатели в редовния сезон: 18.4 точки, 9.8 борби, 3.4 асистенции, 1.2 откраднати топки, 1.3 чадъра за 15 мача.



PF: Росен Динчев (Аутбрейк) – 424 * 1.00 = 424.00 точки. Показатели в редовния сезон: 22.2 точки, 9.8 борби, 3.1 асистенции, 2.7 откраднати топки, 0.9 чадъра за 18 мача.



C: Борис Матраков (Флай-Бай) – 609 * 0.91 = 554.19 точки. Показатели в редовния сезон: 27.0 точки, 16.5 борби, 5.0 асистенции, 2.7 откраднати топки, 2.6 чадъра за 14 мача.



Втора идеална петица на IV дивизия в НАЛБ:



PG: Петър Данчев (Движи Се-Проензи) – 322 (общ коефициент) * 0.94 (коефициент на отбора) = 302.68 точки. Показатели в редовния сезон: 17.2 точки, 13.3 борби, 10.4 асистенции, 1.8 откраднати топки, 0.2 чадъра за 13 мача.



SG: Димитър Любенов (Армада) – 290 * 0.97 = 281.30 точки. Показатели в редовния сезон: 18.1 точки, 7.2 борби, 4.5 асистенции, 3.6 откраднати топки, 0.1 чадъра за 14 мача.



SF: Васил Александров (Болърс 68) – 331 * 0.88 = 291.28 точки. Показатели в редовния сезон: 21.2 точки, 16.4 борби, 5.0 асистенции, 2.2 откраднати топки, 2.8 чадъра за 9 мача.



PF: Флетчър Крилман (Ботев 2012 Б) – 340 * 0.85 = 289.00 точки. Показатели в редовния сезон: 24.6 точки, 25.9 борби, 3.9 асистенции, 2.8 откраднати топки, 2.3 чадъра за 8 мача.



C: Георги Терзиев (Аутбрейк) – 267 * 1.00 = 267.00 точки. Показатели в редовния сезон: 10.7 точки, 8.1 борби, 1.1 асистенции, 0.3 откраднати топки, 2.6 чадъра за 18 мача.



Трета идеална петица на IV дивизия в НАЛБ:



PG: Андрей Еленков (Драгънс) – 279 (общ коефициент) * 0.82 (коефициент на отбора) = 228.78 точки. Показатели в редовния сезон: 22.8 точки, 7.2 борби, 4.5 асистенции, 1.9 откраднати топки, 0.2 чадъра за 17 мача.



SG: Илия Геренски (Болърс 68) – 267 * 0.88 = 234.96 точки. Показатели в редовния сезон: 29.4 точки, 9.2 борби, 2.7 асистенции, 1.7 откраднати топки, 0.1 чадъра за 12 мача.



SF: Антъни Тодоров (Ботев 2012 Б) – 266 * 0.85 = 226.10 точки. Показатели в редовния сезон: 14.8 точки, 9.2 борби, 4.1 асистенции, 1.4 откраднати топки, 0.3 чадъра за 18 мача.



PF: Георги Наумов (Армада) – 230 * 0.97 = 223.10 точки. Показатели в редовния сезон: 14.4 точки, 10.3 борби, 1.7 асистенции, 2.3 откраднати топки, 1.7 чадъра за 15 мача.



C: Петър Загоров (Флай-Бай) – 246 * 0.91 = 223.86 точки. Показатели в редовния сезон: 18.3 точки, 11.9 борби, 3.0 асистенции, 0.9 откраднати топки, 2.1 чадъра за 9 мача.