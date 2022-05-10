Кадетите ни по борба заминават на турнир в Букурещ

Кадетите ни заминават за турнира "Константин Александру и Йоан Поповичи" в Букурещ (Румъния), който е от 13 до 15 май.

На тепиха ще има и наш съдия - Антоан Згрипаров.

В класическия стил треньорите Мариян Бяндов и Николай Дачев ще водят следните състезатели:

45 кг Митко Стоянов "Ангел войвода-Хасково", Хасково

48 кг Альоша Илиев "Плевен", Плевен

51 кг Христо Валентинов "Ботев-93", Враца

55 кг Антонио Христов "Ботев-93", Враца

60 кг Димитър Георгиев "Ботев-93", Враца

60 кг Гриша Назарян "ЦСКА", София

65 кг Християн Иванов "Ботев-93", Враца

71 кг Димитър Рачев "Бургас", Бургас

80 кг Андрей Атанасов "Олимпиец-Атанас Комшев", Карнобат

80 кг Димитър Атанасов "Бургас", Бургас

92 кг Антонио Тахов "ЦСКА", София

110 кг Максим Петров "Локомотив-93", Варна

В свободния стил треньорите Ангел Тодоров и Мариан Недков ще разчитат на следните млади борци:

45 кг Георги Илиев "Етър-Виктори-2011", Велико Търново

48 кг Владимир Мандалов "Димитровград"

51 кг Димитър Бисерков "Би Риал", Сандански

55 кг Ергюн Шюкри "Черноморец-св.борба", Бургас

55 кг Ивелин Димитров "Станка Златева", Сливен

60 кг Денис Наим "Димитровград", Димитровград

60 кг Диан Ангелов "Черноморец-св.борба", Бургас

65 кг Ердал Галип "Черноморец-св.борба", Бургас

65 кг Аднан Таиров "Олимпиец", Търговище

71 кг Калоян Атанасов "Берое", Стара Загора

71 кг Стилян Джоров "Би Риал", Сандански

80 кг Гьокан Хазим "Берое", Стара Загора

80 кг Слави Стаменов "Би Риал", Сандански

92 кг Андриан Вълканов АСК "Сливен"

92 кг Орлин Асенов "Осман Дуралиев", Исперих

А кадетките, водени от Мирослав Гешев, тръгват в следния състав:

43 кг Азра Мустафова "Дунав", Сливо поле

46 кг Несил Ридаева "Борба", Шумен

49 кг Виктория Бойнова "Левски", София

49 кг Стефани Петрова "Спартак", Варна

49 кг Яна Димитрова "Плевен", Плевевн

53 кг Никол Крумова "Ботев-93", Враца

57 кг Десислава Иванова "Рилски спортист", Самоков

57 кг Галина Стоянова "Станка Златева", Сливен

61 кг Любов Антова "Плевен", Плевен

65 кг Виктория Радева "Бургас", Бургас

69 кг Гергана Стоянова "Левски", София

73 кг Габриела Маева "Тракия-93", Стамболийски

Гледайте на 14 май галавечерта, в която Кубрат и Тервел Пулеви ще се качат на един и същи ринг, само в платформата FITE.