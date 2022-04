Посрещнаха Хебър с We Are The Champions в Пазарджик 🏐

Посрещнаха Хебър с We Are The Champions в Пазарджик Хебър (Пазарджик) спечели шампионската титла в първенството на efbet Супер Волей за сезон 2021/2022. Така „тигрите“ триумфират за втора поредна година на златния връх у нас. Постижението е уникално, защото е постигнато без нито една загуба. Днес около 18,30 часа шампионите бяха посрещнати от стотици фенове пред зала “Васил Левски” в Пазарджик. Шампионите от Хебър с постижение за историята Шампионската купа показа капитанът на отбора Иван Станев, а феновете на “тигрите” посрещнаха “Непобедимите” с We Are The Champions на “Куин”. Златен требъл за Хебър! Вижте всички шампиони на България при мъжете 🏐 СНИМКИ: Национална волейболна лига (НВЛ), startphoto.bg