Рованпера измъкна победата в последната отсечка

⏱️SS20 Kumrovec 2:

💭"I didn't take any risks, but Kalle did a good drive. We're fighting for the win but only because of clever decisions and tyre choices."



1⃣ Rovanperä 9:01.9

2⃣ TÄNAK +5.7 +4 PS points

3⃣ Evans +21.9

4⃣ Breen +22.2

5⃣ Lindholm +25.7#RallyCroatia #WRC #goOtt pic.twitter.com/ZEcXR2cMVy