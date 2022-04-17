Резултати от ББЛ А и Б Група
Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Изток
Шумен -2 – ИУ – 81:48
Изток, плейофи
Шоутайм – Шабла – 104:56
Център, плейофи
Вихър Айтос – Бавни и яростни – 76:112
Чардафон – Чавдар Троян – 63:76
ББЛ Б група
Център, плейофи
Чардафон Б – Ударникъ – 84:76
Дрийм тийм Троян – Локомотив Горна Оряховица Б – 80:66
Изток, плейофи
Черноморец – Балчик – 54:85
Спортбаскет ГТ – Консуматорите – 59:85
Купа на ББЛ
Полуфинали
Олимпия Ямбол – Микс – 94:71
Хебър – Балкан -2 – 94:105
Финал
Олимпия Ямбол – Балкан -2 – 71:95
Снимка:ББЛ