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Резултати от ББЛ А и Б Група

  • 17 април 2022 | 20:31
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Резултати от ББЛ А и Б Група

Ето и всички резултати от мачовете този уикенд: 

ББЛ А група 

Изток 
Шумен -2 – ИУ – 81:48 

Изток, плейофи 
Шоутайм – Шабла – 104:56 

Център, плейофи 
Вихър Айтос – Бавни и яростни – 76:112 
Чардафон – Чавдар Троян – 63:76 

ББЛ Б група 

Център, плейофи 
Чардафон Б – Ударникъ – 84:76 
Дрийм тийм Троян – Локомотив Горна Оряховица Б – 80:66 

Изток, плейофи 
Черноморец – Балчик – 54:85 
Спортбаскет ГТ – Консуматорите – 59:85 

 

Купа на ББЛ 

Полуфинали 
Олимпия Ямбол – Микс – 94:71 
Хебър – Балкан -2 – 94:105 

Финал 
Олимпия Ямбол – Балкан -2 – 71:95

Снимка:ББЛ

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