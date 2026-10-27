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Каташ преди визитата на Звезда: Наясно сме какво ни очаква

  • 27 окт 2026 | 14:12
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Каташ преди визитата на Звезда: Наясно сме какво ни очаква

Цървена звезда посреща Макаби Тел Авив в "Белградска Арена" този вторник от 20:00 часа, а наставникът на гостите Одед Каташ подчерта, че отборът му е изправен пред проблеми преди този сблъсък.

"Програмата ни е изключително сгъстена и не за първи път попадам в подобна ситуация. В крайна сметка трябва да останем на повърхността, да гледаме напред и да преодолеем всичко това, а можем да успеем само заедно.", каза Одед Каташ.

Треньорът на Макаби смята, че тимът му не е успял да се възползва максимално от силните си периоди в предходните срещи.

"Зад гърба си имаме няколко изключително разочароващи мача. Дори срещу Реал играхме добре през първото полувреме, бяхме напълно равностойни, но накрая силната им стрелба ни струваше скъпо. Смятам, че заслужавахме повече, и то не само заради физическата игра." 

Каташ очаква различно предизвикателство от това, с което Макаби се сблъска срещу испанските клубове.

"Цървена звезда се различава до известна степен от Реал, Валенсия или Барселона, срещу които играхме наскоро. Това са испански отбори, играещи по много сходен начин. Тук ни чака напълно различен мач, с много повече игра един на един, повече изолации, като сходен стил има и Париж."

През предходните сезони Макаби играеше домакинските си срещи в Европа именно в Белград, поради което обстановката и атмосферата в залата са добре познати на Каташ и неговите баскетболисти.

"Разбира се, наясно сме с атмосферата, която ни очаква, но пред нас стои още едно голямо предизвикателство. Вярвам, че играчите знаят как да се състезават на най-високо ниво", завърши Каташ.

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