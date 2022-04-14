Полуфинал №2: Хебър - Дея спорт 0:0! Следете мача ТУК! 🏐

Шампионът Хебър (Пазарджик) и амбициозният тим на Дея спорт (Бургас) излизат един срещу друг в мач №2 от полуфиналните плейофи в Efbet Супер Волей. Срещата е тази вечер от 18,30 часа в зала "Васил Левски" в Пазарджик.

Хебър отнесе Дея спорт в полуфинал №1 🏐

Вчера в първия двубой между двата тима "тигрите" спечелиха категорично с 3:0 и поведоха с 1-0 в серията. Играе се до 3 победи от 5 мача.

ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 0:0 (0:0)

ХЕБЪР: Гьорги Гьоргиев, Брадли Гънтър, Тодор Алексиев, Якопо Масари, Виктор Йосифов, Теодор Тодоров - Теодор Салпаров-либеро

Старши треньор: КАМИЛО ПЛАЧИ

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев, Георги Петров, Тодор Вълчев, Димитър Маринков, Денис Чавдаров, Стипе Перич - Гейдж Уорсли-либеро

Старши треньор: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ.

СНИМКИ: Национална волейболна лига (НВЛ), startphoto.bg