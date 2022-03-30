Най-скъпите звезди, които ще пропуснат Световното първенство

Вече станаха известни почти всички участници на Световното първенство в Катар, както и тези, които няма да играят в турнира. Суперзвезди като Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Килиан Мбапе и Роберт Левандовски ще имат възможност да бъдат на Мондиал 2022, но, както винаги, има и редица известни играчи, които няма да имат късмета да участват на най-големия спортен форум.

Затова от Football Italia съставиха списък с 20-те най-скъпи футболисти според специализирания сайт Transfermarkt, чиито отбори не се класираха за Мондиал 2022. На първо място е младият голмайстор на Борусия (Дортмунд) и Норвегия - Ерлинг Холанд, който е оценяван на 150 млн. евро. Той е следван от звездата на Ливърпул и Египет, чиято пазарна цена е точно 100 млн. евро. Топ 5 се допълва от трима италианци - Федерико Киеза от Ювентус (70 млн. евро), Николо Барела от Интер (70 млн. евро) и Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен (65 млн. евро), като в класацията има общо седем представители на европейския шампион. Толкова са и футболистите от Серия "А" в нея.

В списъка обаче не попадат звезди като Златан Ибрахимович (Милан/Швеция), Джорджо Киелини (Ювентус/Италия), Леонардо Бонучи (Ювентус/Италия), Хамес Родригес (Ал-Раян/Колумбия), Артуро Видал (Интер/Чили) и Алексис Санчес (Интер/Чили), които предимно заради своята възраст нямат висока цена в момента.

Топ 20 на най-скъпите играчи според Transfermarkt, които няма да играят на Световното първенство в Катар:

1. Ерлинг Холанд (Борусия (Дортмунд)/Норвегия) - 150 милиона евро

2. Мохамед Салах (Ливърпул/Египет) - 100 милиона евро

3. Федерико Киеза (Ювентус/Италия) - 70 милиона евро

4. Николо Барела (Интер/Италия) - 70 милиона евро

5. Джанлуиджи Донарума (ПСЖ/Италия) - 65 милиона евро

6. Милан Шкриняр (Интер/Словакия) - 65 милиона евро

7. Виктор Осимен (Наполи/Нигерия) - 60 милиона евро

8. Алесандро Бастони (Интер/Италия) - 60 милиона евро

9. Ян Облак (Атлетико Мадрид/Словения) - 60 милиона евро

10. Уилфред Ндиди (Лестър/Нигерия) - 60 милиона евро

11. Марко Верати (ПСЖ/Италия) - 55 милиона евро

12. Дейвид Алаба (Реал Мадрид/Австрия) - 55 милиона евро

13. Луис Диас (Ливърпул/Колумбия) - 45 милиона евро

14. Чаглар Союнджу (Лестър/Турция) - 45 милиона евро

15. Франк Кесие (Милан/Кот д’Ивоар) - 45 милиона евро

16. Лоренцо Пелегрини (Рома/Италия) - 45 милиона евро

17. Томаш Соучек (Уест Хам/Чехия) - 45 милиона евро

18. Жоржиньо (Челси/Италия) - 45 милиона евро

19. Мартин Йодегор (Арсенал/Норвегия) - 40 милиона евро

20. Едмонд Тапсоба (Байер (Леверкузен)/Буркина Фасо) - 40 милиона евро

Колаж: “Сън”