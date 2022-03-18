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  3. Във Вихър изненадани от колебливото представяне на Локо (Мездра)

Във Вихър изненадани от колебливото представяне на Локо (Мездра)

  • 18 март 2022 | 12:46
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Във Вихър изненадани от колебливото представяне на Локо (Мездра)

Утре Вихър (Славяново) играе в Мездра срещу местния Локомотив. Двубоят е от 22-ия кръг на Северозападна Трета лига. 

„Изненадва ме колебливото представяне на Локомотив до момента. Сигурен съм, че ще тръгнат нагоре. Надявам се да забавим този процес. Респект и уважение към съперника, който е с традиции и в професионалния футбол. Смятам обаче, че ние сме по-добрия отбор и трябва да победим. С тази цел излизаме за мача“, коментира пред Sportal.bg треньорът на славяновския тим Николай Боянов.

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