Във Вихър изненадани от колебливото представяне на Локо (Мездра)

Утре Вихър (Славяново) играе в Мездра срещу местния Локомотив. Двубоят е от 22-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Изненадва ме колебливото представяне на Локомотив до момента. Сигурен съм, че ще тръгнат нагоре. Надявам се да забавим този процес. Респект и уважение към съперника, който е с традиции и в професионалния футбол. Смятам обаче, че ние сме по-добрия отбор и трябва да победим. С тази цел излизаме за мача“, коментира пред Sportal.bg треньорът на славяновския тим Николай Боянов.