Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Борба
  4. България завърши еврошампионата по борба в Пловдив с четири медала

България завърши еврошампионата по борба в Пловдив с четири медала

  • 13 март 2022 | 20:50
  • 659
  • 0
България завърши еврошампионата по борба в Пловдив с четири медала

България завърши Европейското първенство по борба до 23 години в Пловдив с четири медала. Последното отличие - бронз, донесе Илиян Христов. В малкия финал при 92-килограмовите свободен стил той тушира молдовеца Георге Ерхан след 3:33 минути игра.

Преди това бронз взе Иван Стоянов (70) също в свободния стил. В класическия Денис Демиров (55) спечели сребро, а Илия Мустаков (63) заслужи бронз.

Другите двама български национали загубиха срещите си за 3/5 място. Димитър Ангелов претърпя поражение от молдовеца Василе Дякон с 3:10 при 74-килограмовите, а Рухан Расим (61) загуби от грузинеца Рамаз Турманидзе с 0:10.

Снимка: БФ Борба, StartPhoto

Още от Бойни спортове

Красимир Джуров отстъпи на старта на Европейското в Пореч

Красимир Джуров отстъпи на старта на Европейското в Пореч

  • 13 март | 20:36
  • 446
  • 0
Сонг Ядонг продължава да впечатлява в UFC

Сонг Ядонг продължава да впечатлява в UFC

  • 13 март | 17:55
  • 1622
  • 0
Седем клуба си поделиха държавните титли по джудо в седемте категории

Седем клуба си поделиха държавните титли по джудо в седемте категории

  • 13 март | 17:33
  • 779
  • 0
Даниел Иванов-Аоияма започна пролетния турнир по сумо с победа

Даниел Иванов-Аоияма започна пролетния турнир по сумо с победа

  • 13 март | 17:09
  • 428
  • 0
Стойка Кръстева награди в Плевен ученици, отличени в конкурс

Стойка Кръстева награди в Плевен ученици, отличени в конкурс

  • 13 март | 16:11
  • 574
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Нов гол на Сотириу в 90-ата минута матира Левски и доближи Лудогорец до поредна титла

Нов гол на Сотириу в 90-ата минута матира Левски и доближи Лудогорец до поредна титла

  • 13 март | 19:48
  • 69719
  • 632
Мъри: Изпуснахме да решим мача с втори гол, целта е Европа

Мъри: Изпуснахме да решим мача с втори гол, целта е Европа

  • 13 март | 20:13
  • 14644
  • 66
Локомотив (Пд) живна! "Смърфовете" пречупиха Берое в мач с дебютен гол и два червени картона

Локомотив (Пд) живна! "Смърфовете" пречупиха Берое в мач с дебютен гол и два червени картона

  • 13 март | 16:39
  • 43652
  • 66
Брилянтен гол на Хавертц донесе пета поредна победа на Челси и спря полета на "свраките", ВАР отново не убеди

Брилянтен гол на Хавертц донесе пета поредна победа на Челси и спря полета на "свраките", ВАР отново не убеди

  • 13 март | 17:55
  • 25353
  • 54
Резултати и голмайстори във Втора лига - провал на лидерите

Резултати и голмайстори във Втора лига - провал на лидерите

  • 13 март | 17:25
  • 44678
  • 78

Видео акценти

Магомед Анкалаев надви Тиаго Сантос

Бойни спортове

Магомед Анкалаев надви Тиаго Сантос
Откриване на "ММА Супер Купа"

Бойни спортове

Откриване на "ММА Супер Купа"
Отнеха постове и колани на Путин в джудото

Бойни спортове

Отнеха постове и колани на Путин в джудото
Ивет Горанова събра елита на каратето в София

Бойни спортове

Ивет Горанова събра елита на каратето в София
Ковингтън надви Масвидал със съдийско решение

Бойни спортове

Ковингтън надви Масвидал със съдийско решение
Масвидал и Ковингтън с еднакво тегло преди битката помежду си

Бойни спортове

Масвидал и Ковингтън с еднакво тегло преди битката помежду си