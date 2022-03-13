България завърши еврошампионата по борба в Пловдив с четири медала

България завърши Европейското първенство по борба до 23 години в Пловдив с четири медала. Последното отличие - бронз, донесе Илиян Христов. В малкия финал при 92-килограмовите свободен стил той тушира молдовеца Георге Ерхан след 3:33 минути игра.

Преди това бронз взе Иван Стоянов (70) също в свободния стил. В класическия Денис Демиров (55) спечели сребро, а Илия Мустаков (63) заслужи бронз.



Другите двама български национали загубиха срещите си за 3/5 място. Димитър Ангелов претърпя поражение от молдовеца Василе Дякон с 3:10 при 74-килограмовите, а Рухан Расим (61) загуби от грузинеца Рамаз Турманидзе с 0:10.



Снимка: БФ Борба, StartPhoto