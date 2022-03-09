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  3. Съдия №1 на България ще ръководи дербито между Лудогорец и Левски

Съдия №1 на България ще ръководи дербито между Лудогорец и Левски

  • 9 март 2022 | 15:11
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Съдия №1 на България ще ръководи дербито между Лудогорец и Левски

Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия 23 кръг в efbet Лига. Дербито в Разград между Лудогорец и Левски е поверено на Георги Кабаков, който бе избран за най-добрия съдия у нас за 2021 година.

Ето всички назначения:

11 март 2022 г., петък, 17:30 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД 
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Дениз Пиринов Соколов 
СН: Николай Тодоров Петров

12 март 2022 г., събота, 12:30 ч. 
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Антон Симеонов Генов

12 март 2022 г., събота, 15:00 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Димитър Добромиров Димитров 
СН: Стоян Христов Денев

12 март 2022 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Царско село 2015 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Радан Василев Мирянов

13 март 2022 г., неделя, 15:00 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев 
СН: Мартин Живков Богдев

13 март 2022 г., неделя, 17:45 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Кольо Димитров Данев

14 март 2022 г., понеделник, 17:30 ч. 
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Славия 1913 
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Иван Захариев Вълчев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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