Съдия №1 на България ще ръководи дербито между Лудогорец и Левски

Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия 23 кръг в efbet Лига. Дербито в Разград между Лудогорец и Левски е поверено на Георги Кабаков, който бе избран за най-добрия съдия у нас за 2021 година.

Ето всички назначения:

11 март 2022 г., петък, 17:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Николай Тодоров Петров



12 март 2022 г., събота, 12:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Антон Симеонов Генов



12 март 2022 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Николов Джугански

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Димитър Добромиров Димитров

СН: Стоян Христов Денев



12 март 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Царско село 2015

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Радан Василев Мирянов



13 март 2022 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Мартин Живков Богдев



13 март 2022 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Кольо Димитров Данев



14 март 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Славия 1913

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Иван Захариев Вълчев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.