Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група
Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:
ББЛ А група
Запад
Миньор 2015 – Балкан -2 – 82:77
Правец – Микс – 86:80
Локомотив София – Хебър – 70:91
ЦСКА – Енигма Фойерверк – 79:68
Изток
ИУ – Ънстопабъл – 78:63
Шоутайм – Светкавица – 80:77
Шабла – Шумен -2 – 58:77
Център
Вихър Айтос – Чардафон Орловец – 86:87
Бавни и яростни – Дунав Русе – 94:56
Чавдар Троян – Локомотив Горна Оряховица – 84:61
ББЛ Б група
Изток
Светкавица Б – Шоутайм Б – 57:66
Черноморец Балчик – Консуматорите – 66:76
Калиакра – Ънстопабъл Б – 73:91
Спортбаскет ГТ – Олд файв – 20:0
Център
Предаторс – Локомотив Горна Оряховица Б – 46:72
Гочита – Дрийм тийм Троян – 76:91
Мега жега – Чардафон Б – 68:81
Юг
3.6.9 Баскетболен клуб – Рогош – 63:68
Атлетик 95 Куклен – Олимпия Ямбол – 53:80
Пловдив Мамбас – Раковски – 62:86
Хасково – Казанлък – 111:62
Майна таун – Асеновец 2005 – 0:20