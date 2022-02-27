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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група

  • 27 февруари 2022 | 20:40
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Резултати от ББЛ А и ББЛ Б Група

Ето и всички резултати от мачовете този уикенд:

ББЛ А група

Запад 
Миньор 2015 – Балкан -2 – 82:77 
Правец – Микс – 86:80 
Локомотив София – Хебър – 70:91 
ЦСКА – Енигма Фойерверк – 79:68 

Изток 
ИУ – Ънстопабъл – 78:63 
Шоутайм – Светкавица – 80:77 
Шабла – Шумен -2 – 58:77 

Център 
Вихър Айтос – Чардафон Орловец – 86:87 
Бавни и яростни – Дунав Русе – 94:56 
Чавдар Троян – Локомотив Горна Оряховица – 84:61 

ББЛ Б група 

Изток 
Светкавица Б – Шоутайм Б – 57:66 
Черноморец Балчик – Консуматорите – 66:76 
Калиакра – Ънстопабъл Б – 73:91 
Спортбаскет ГТ – Олд файв – 20:0 

Център 
Предаторс – Локомотив Горна Оряховица Б – 46:72 
Гочита – Дрийм тийм Троян – 76:91 
Мега жега – Чардафон Б – 68:81 

Юг 
3.6.9 Баскетболен клуб – Рогош – 63:68 
Атлетик 95 Куклен – Олимпия Ямбол – 53:80 
Пловдив Мамбас – Раковски – 62:86
 Хасково – Казанлък – 111:62 
Майна таун – Асеновец 2005 – 0:20

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