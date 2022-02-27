Дубълът на Ботев (Враца) с три точки в Дреновец

Вторият отбор на Ботев (Враца) измъкна 1:0 в Дреновец срещу едноименния тим. Двубоят е от 19-ия кръг на Северозападна Трета лига. Луис Фелипе Аларкон Гузман реализира с глава след центриране от корнер на Асен Русинов в 69-ата минута. Стана двуостър мач с голови ситуации и пред двете врати.

Стартови състави:

Дреновец – 22. Юлиян Весков (капитан), 23. Стелиян Николов, 21. Любослав Младенов, 5. Христо Карлуковски, 88. Людмил Йотов, 19. Боби Симеонов, 17. Християн Илиев, 4. Людмил Николов, 7. Ивайло Андреев, 10. Пиер Пиеров, 77. Денис Димитров.

Треньор – Николай Нинов

Ботев II Враца – 34. Любомир Василев, 5. Мариян Кусев, 22. Пламен Петров, 24. Николай Константинов, 7. Митко Панов (капитан), 11. Дейвид Симеонов, 15. Луис Фелипе Аларкон Гузман, 19. Пламен Спасов, 10. Теодор Георгиев, 20. Ивайло Дудушки, 23. Асен Русинов.

Треньор – Лукан Луканов