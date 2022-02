Олимпийските игри може да се завърнат в Азия през 2036 година в Индия

Олимпийските игри се сбогуваха с Азия и не е ясно кога ще се завърнат, след като континентът беше домакин на четири от последните осем олимпиади.

Най-рано летните игри може отново да бъдат в Азия през 2036 година, а фаворит е най-гъсто населената страна в света - не Китай, както може да се очаква, а Индия. Според прогнозите, населението на Индия ще изпревари 1.4 милиарда души на Китай през следващото десетилетие и тя лобира западният град Ахмедабад да бъде домакин на Игрите през 2036-а, със състезания и на други места, включително столицата Ню Делхи.

"Индия ще се бори за домакинство на 2036 година", каза Нариндер Батра, президент на Индийския олимпийски комитет пред АП.

В знак на подкрепа МОК насрочи годишната среща на организацията за следващата година в западния индийски мегаполис Мумбай.

Индийският член на МОК Нита Амбани е омъжена за Мукеш Амбани, председател на индийския мултинационален конгломерат "Reliance Industries". Състоянието на семейството се оценява на 100 милиарда долара.

Както направи с Китай, МОК може да представи Индия като нова граница, която ще осигури богати спонсори, сделки за телевизионни права и щедра правителствена подкрепа.

Напускането на Азия означава връщане към познати дестинации: Летните игри в Париж през 2024 година, зимните в Милано и Кортина Д'Ампецо (Италия) през 2026-а, лятната олимпиада в Лос Анджелис (САЩ) през 2028-а. Бризбейн също кандидатства за летните олимпийски игри през 2032-а, завръщане на най-голямото спортно събитие в Австралия 32 години след Сидни.

Бризбейн със сигурност ще добави крикет към програмата на Игрите и, разбира се, той ще остане евентуално за Индия, където спортът има най-големите почитатели в света.

Фокусът върху Азия започна с олимпиадата в Пекин през 2008-а, които мнозина се надяваха да промени Китай. Вместо това властите използва Игрите да променят начина, по който се гледа на държавата.

Азия също генерира постоянно лоши връзки на обществеността към МОК. Това включва спонсориран от държавата допинг скандал от Зимните олимпийски игри в Сочи 2014, който се появи отново с обвинения в Пекин срещу руската фигуристка Камила Валиева.

Имаше купуване на гласове, свързано с домакинството на Олимпийските игри в Токио, което наложи оставката на шефа на японския олимпийски комитет Цунекадзу Такеда и дипломатически бойкот на приключилите игри в Пекин заради нарушаването на човешките права, което преследваше Пекин и през 2008-а.

В добавка Игрите през 2016 година в Рио де Жанейро. Това беше поредната нетрадиционна спирка, която създаде проблеми. Организационният комитет беше изправен пред фалит и Карлос Нузман, ръководител на комитета, беше осъден за корупция, пране на пари и укриване на данъци. Бившият член на МОК обжалва.

"МОК според мен се разглежда като злодей в световен мащаб в този момент и те трябва да направят нещо, за да променят имиджа си", каза Робърт Бааде, спортен икономист в "Lake Forest College" извън Чикаго.

Бааде е съавтор на "Going for Gold: The Economics of the Olympics" - проучване, което разглежда разходите и приходите от игрите.

"Това са тези малки неща, петзвездните хотели, елитарността, привилегията, които МОК показва и неговият евроцентризъм", добави Бааде.

Кристоф Дюби, изпълнителен директор на Олимпийските игри, призна, че Индия е изразила силен интерес, но отказа да посочи други страни, които са го направили. Няколко китайски града са споменати като възможности, заедно с Джакарта, Индонезия, Сеул и други.

"Трябва да уважаваме това, че някои говорят поверително с нас, защото публичните органи не са напълно ангажирани или понякога правителствата се интересуват, но не в точния момент", каза Дюби.

МОК вече не провежда широко отворен процес на кандидатстване, а вместо това избира градове, към които има интерес и обратно. Това поставя всичко в ръцете на ръководството на МОК, а не на членовете на организацията. Домакинът през 2036 година е малко вероятно да бъде избран преди следващите президентски избори в МОК през 2025-а. Другото завръщане в Азия може да бъде за Зимните олимпийски игри през 2030-а, където Сапоро (Япония), организирал зимната олимпиада през 1972-а, вероятно е фаворит. Също така другите кандидати може да бъдат Ванкувър, Солт Лейк Сити и испанска оферта, верятно от Барселона.

Японската информационна агенция Киодо, позовавайки се на неназовани източници, съобщи, че Сапоро и МОК са в преговори и решение може да бъде взето преди края на годината. Градът е готов да изразходи от 2,4 милиарда до 2,6 милиарда долара.

МОК дължи услуга на Япония, след като едногодишното отлагане на Олимпийските игри през 2020-а струва на организаторите допълнителни 2 милиарда долара. Дюби не потвърди нищо от това, но каза, че МОК е имал късмет Япония и Китай да организират последните две олимпиади в разгара на пандемията от коронавирус.

"Много сме щастливи, че ги имахме като партньори. Не казвам, че другите не биха могли да го направят. Но ако трябваше да изберем две държави, където винаги е било възможно и където бихте могли изобщо да нямаме съмнения, че биха могли да ги организират, то това са тези двете", коментира Дюби.