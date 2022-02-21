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  4. Хабиб може да премери сили със Сен-Пиер в граплинг мач

Хабиб може да премери сили със Сен-Пиер в граплинг мач

  • 21 февруари 2022 | 14:30
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Хабиб може да премери сили със Сен-Пиер в граплинг мач

Президентът на EFC Шамил Завуров допусна възможността за организиране на граплинг мач между бившият шампион на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов и бившият шампион на UFC в две тегловни категории Жорж Сен-Пиер.

Завуров е приятел на Хабиб още от детството и явно двамата са коментирали нещо такова. Шамил едва ли ще си позволи да пусне слух по даден въпрос, без първо да се е допитал до Нурмагомедов, който сега му е шеф.

ММА лигата на Хабиб направи дебют в САЩ миналия месец. "The Eagle" приютява бивши звезди на UFC и Bellator. Наскоро той сподели, че иска да стане най-добрият промоутър в света.

В интервю за Sport Express Завуров сподели, че може да видим Хабиб срещу Сен-Пиер на някоя от галавечерите на EAGLE FC в САЩ:

„Мисля, че нищо не пречи на този двубой в Маями. Хабиб винаги е във форма. Следя Сен-Пиер в Инстаграм и виждам, че той винаги е във форма и тренира. 

Хабиб е голям спортен фен и поддържа форма през цялото време. Нищо не пречи на битка между тях. Би било интересно. Би било възможно да се организира този двубой на един от турнирите на EFC в САЩ.“/mma.bg

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