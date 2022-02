Астън Мартин обяви плановете си за първия тест във Формула 1

#F1Testing is just around the corner. Here's how our boys will be lining up in Barcelona. 👇



WED AM ➡️ #SV5

WED PM ➡️ @lance_stroll



THUR AM ➡️ @lance_stroll

THUR PM ➡️ #SV5



FRI AM ➡️ #SV5

FRI PM ➡️ @lance_stroll pic.twitter.com/uZYrQfrXl8