Норвегия с убедителен аванс в класирането по медали преди последните два дни на Игрите в Пекин
Класиране по медали след 14-ия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин:
злато сребро бронз общо
1. Норвегия 15 8 11 34
2. Германия 10 7 5 22
3. САЩ 8 8 5 21
4. Китай 8 4 2 14
5. Нидерландия 7 5 4 16
Швеция 7 5 4 16
7. Швейцария 7 2 5 14
8. Австрия 6 7 4 17
9. Руски олимпийски комитет 5 9 13 27
10. Франция 5 7 2 14
11. Канада 4 7 13 24
12. Япония 3 5 9 17
13. Италия 2 7 7 16
14. Република Корея 2 4 1 7
15. Словения 2 3 2 7
16. Финландия 1 2 3 6
17. Австралия 1 2 1 4
18. Нова Зеландия 1 1 0 2
19. Унгария 1 0 2 3
20. Чехия 1 0 1 2
21. Словакия 1 0 0 1
22. Беларус 0 2 0 2
23. Испания 0 1 0 1
Украйна 0 1 0 1
25. Белгия 0 0 1 1
Естония 0 0 1 1
Латвия 0 0 1 1
Полша 0 0 1 1
Снимки: Gettyimages