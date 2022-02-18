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  3. Норвегия с убедителен аванс в класирането по медали преди последните два дни на Игрите в Пекин

Норвегия с убедителен аванс в класирането по медали преди последните два дни на Игрите в Пекин

  • 18 февруари 2022 | 13:40
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Норвегия с убедителен аванс в класирането по медали преди последните два дни на Игрите в Пекин

Класиране по медали след 14-ия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Пекин:

                               злато сребро бронз  общо

 1. Норвегия                    15      8     11     34

 2. Германия                    10      7      5     22

 3. САЩ                          8      8      5     21

 4. Китай                        8      4      2     14

 5. Нидерландия                  7      5      4     16

    Швеция                       7      5      4     16

 7. Швейцария                    7      2      5     14

 8. Австрия                      6      7      4     17

 9. Руски олимпийски комитет     5      9     13     27

10. Франция                      5      7      2     14

11. Канада                       4      7     13     24

12. Япония                       3      5      9     17

13. Италия                       2      7      7     16

14. Република Корея              2      4      1      7

15. Словения                     2      3      2      7

16. Финландия                    1      2      3      6

17. Австралия                    1      2      1      4

18. Нова Зеландия                1      1      0      2

19. Унгария                      1      0      2      3

20. Чехия                        1      0      1      2

21. Словакия                     1      0      0      1

22. Беларус                      0      2      0      2

23. Испания                      0      1      0      1

    Украйна                      0      1      0      1

25. Белгия                       0      0      1      1

    Естония                      0      0      1      1

    Латвия                       0      0      1      1

    Полша                        0      0      1      1

Снимки: Gettyimages

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