Ясни са съдийските назначения за 23-ия кръг във Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от предстоящия 23-ти кръг на Втора лига.

19 февруари 2022 г., събота, 12:30 ч.

Спартак 1918 - ФК МАРЕК 1915

ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Димитър Иванов Желязков

СН: Стоян Иванов Вътев



19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ПФК Марица 1921

ГС: Васил Петров Минев АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Тихомир Димитров Костовски



19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Стефан Иванов Йорданов



19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.

Спортист 2009 - ФК Левски Лом 2020

ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Илко Благоев Томов



19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.

ФК Созопол - Хебър 1918

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Живко Герганов Недялков



19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.

ФК Етър ВТ - Септември См

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.

Миньор - ОФК Янтра 2019

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Владимир Здравков Хубенов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Крум Добринов Стоилов



20 февруари 2022 г., неделя, 14:00 ч.

ПФК Септември Сф - ЦСКА 1948 II

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Калин Валентинов Киров

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Веселин Мишев Добриянов



21 февруари 2022 г., понеделник, 14:00 ч.

Ботев Пд II - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Петър Веселинов Балтов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.