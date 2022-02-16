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  3. Ясни са съдийските назначения за 23-ия кръг във Втора лига

Ясни са съдийските назначения за 23-ия кръг във Втора лига

  • 16 февруари 2022 | 16:00
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Ясни са съдийските назначения за 23-ия кръг във Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от предстоящия 23-ти кръг на Втора лига.

19 февруари 2022 г., събота, 12:30 ч.
Спартак 1918 - ФК МАРЕК 1915
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Цветан Гошов Горанов
4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков                
СН:    Стоян Иванов Вътев     
 
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Марица 1921
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                
СН:    Тихомир Димитров Костовски     
 
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Благой Кирилов Манов    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
Спортист 2009 - ФК Левски Лом 2020
ГС:    Николай Валентинов Малджански    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Илко Благоев Томов     
 
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
ФК Созопол - Хебър 1918
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
ФК Етър ВТ - Септември См
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Марин Иванов Бонев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Борис Борисов Попов                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
Миньор - ОФК Янтра 2019
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
20 февруари 2022 г., неделя, 14:00 ч.
ПФК Септември Сф - ЦСКА 1948 II
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Калин Валентинов Киров
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
21 февруари 2022 г., понеделник, 14:00 ч.
Ботев Пд II - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Валентин Георгиев Станчев    АС1:    Петър Веселинов Балтов    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Пламен Божидаров Мехлемов     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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