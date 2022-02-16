Ясни са съдийските назначения за 23-ия кръг във Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за мачовете от предстоящия 23-ти кръг на Втора лига.
19 февруари 2022 г., събота, 12:30 ч.
Спартак 1918 - ФК МАРЕК 1915
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Стоян Иванов Вътев
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ПФК Марица 1921
ГС: Васил Петров Минев АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Тихомир Димитров Костовски
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Стефан Иванов Йорданов
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
Спортист 2009 - ФК Левски Лом 2020
ГС: Николай Валентинов Малджански АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Илко Благоев Томов
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
ФК Созопол - Хебър 1918
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Живко Герганов Недялков
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
ФК Етър ВТ - Септември См
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
19 февруари 2022 г., събота, 14:00 ч.
Миньор - ОФК Янтра 2019
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Крум Добринов Стоилов
20 февруари 2022 г., неделя, 14:00 ч.
ПФК Септември Сф - ЦСКА 1948 II
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Веселин Мишев Добриянов
21 февруари 2022 г., понеделник, 14:00 ч.
Ботев Пд II - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Петър Веселинов Балтов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.