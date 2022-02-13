Миньор (Перник) привлече халфа на Ямбол 1915

Вътрешния полузащитник на ФК Ямбол 1915 Симеон Русев премина в отбора на Миньор (Перник) след изкаран успешен пробен период. Симеон е поредния футболист, преминал през Ямбол, който показва голям футболен потенциал и бива забелязан от професионален клуб.

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Договорът му с Миньор ще бъде за 2.5 години. Симеон Русев е роден през 1998 година в село Безмер, юноша е на Черноморец (Бургас). Кариерата му след това минава през Нефтохимик (Бургас), Несебър, Ботев (Гълъбово), Кариана (Ерден), втори период в Черноморец. От една година е в Ямбол 1915, където се утвърди като важна част от отбора и логично преминава едно ниво нагоре.



"Ръководството и спортно-техническия щаб на ФК "Ямбол 1915" благодарят на Симеон за професионализма и раздаването за нашия отбор и му пожелават успех в новия клуб", се казва в изявление на ямболския отбор.

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