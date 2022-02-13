Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор (Перник) привлече халфа на Ямбол 1915

Миньор (Перник) привлече халфа на Ямбол 1915

  • 13 февруари 2022 | 15:25
  • 761
  • 4

Вътрешния полузащитник на ФК Ямбол 1915 Симеон Русев премина в отбора на Миньор (Перник) след изкаран успешен пробен период. Симеон е поредния футболист, преминал през Ямбол, който показва голям футболен потенциал и бива забелязан от професионален клуб. 

Мартин Смоленски: В Миньор се чувствам на мястото си, дължа много на клуба
Мартин Смоленски: В Миньор се чувствам на мястото си, дължа много на клуба

Договорът му с Миньор ще бъде за 2.5 години. Симеон Русев е роден през 1998 година в село Безмер, юноша е на Черноморец (Бургас). Кариерата му след това минава през Нефтохимик (Бургас), Несебър, Ботев (Гълъбово), Кариана (Ерден), втори период в Черноморец. От една година е в Ямбол 1915, където се утвърди като важна част от отбора и логично преминава едно ниво нагоре. 

"Ръководството и спортно-техническия щаб на ФК "Ямбол 1915" благодарят на Симеон за професионализма и раздаването за нашия отбор и му пожелават успех в новия клуб", се казва в изявление на ямболския отбор.

На Свети Валентин поведи с 1:0. За идеите ще помогнем ние, мъжка солидарност, знаеш си. Виж тук нашите предложения.

Още от БГ Футбол

Шимунджа: Радвам се за момчетата, ще продължим така

Шимунджа: Радвам се за момчетата, ще продължим така

  • 13 фев | 16:32
  • 268
  • 1
Локомотив (София) 0:0 ЦСКА - София, една изненада при "червените"

Локомотив (София) 0:0 ЦСКА - София, една изненада при "червените"

  • 13 фев | 16:31
  • 13546
  • 73
Черноломец (Попово) победи дубъла на Етър

Черноломец (Попово) победи дубъла на Етър

  • 13 фев | 16:30
  • 128
  • 0
Белчев: Влязохме с прекалено много респект, трябва да изглеждаме по съвсем друг начин

Белчев: Влязохме с прекалено много респект, трябва да изглеждаме по съвсем друг начин

  • 13 фев | 16:17
  • 434
  • 0
Саяна отстрани Левски (Крумовград) за купата на АФЛ

Саяна отстрани Левски (Крумовград) за купата на АФЛ

  • 13 фев | 16:09
  • 576
  • 0
Лудогорец помете Арда за едно полувреме

Лудогорец помете Арда за едно полувреме

  • 13 фев | 16:06
  • 28257
  • 378
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец помете Арда за едно полувреме

Лудогорец помете Арда за едно полувреме

  • 13 фев | 16:06
  • 28257
  • 378
Локомотив (София) 0:0 ЦСКА - София, една изненада при "червените"

Локомотив (София) 0:0 ЦСКА - София, една изненада при "червените"

  • 13 фев | 16:31
  • 13546
  • 73
Бърнли 0:1 Ливърпул, Фабиньо откри резултата (гледайте тук)

Бърнли 0:1 Ливърпул, Фабиньо откри резултата (гледайте тук)

  • 13 фев | 16:00
  • 6272
  • 5
Страхотен Алберт с най-добро лично постижение на Олимпийски игри, злато за Одермат

Страхотен Алберт с най-добро лично постижение на Олимпийски игри, злато за Одермат

  • 13 фев | 10:06
  • 29244
  • 46
Отлични Леао и Менян качиха Милан на върха

Отлични Леао и Менян качиха Милан на върха

  • 13 фев | 15:26
  • 11524
  • 29

Видео акценти

ВИП ложата за Локомотив (Сф) – ЦСКА – София

БГ Футбол

ВИП ложата за Локомотив (Сф) – ЦСКА – София
Футболисти и фенове и почетоха легендата на българския футбол Трифон Иванов

БГ Футбол

Футболисти и фенове и почетоха легендата на българския футбол Трифон Иванов
Анте Шимунджа: Има какво да надградим, разликата между подготовката и официалните мачове е голяма

БГ Футбол

Анте Шимунджа: Има какво да надградим, разликата между подготовката и официалните мачове е голяма
Стамен Белчев: Лудогорец доминираше изцяло през първата част, показахме прекалено голям респект към противника

БГ Футбол

Стамен Белчев: Лудогорец доминираше изцяло през първата част, показахме прекалено голям респект към противника
Локомотив (Сф) ще опита да изненада ЦСКА - София на Националния стадион

БГ Футбол

Локомотив (Сф) ще опита да изненада ЦСКА - София на Националния стадион
ЦСКА - София търси задължителна победа за старта на годината в efbet Лига

БГ Футбол

ЦСКА - София търси задължителна победа за старта на годината в efbet Лига