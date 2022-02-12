Филипе Коутиньо: Не живея в миналото

Зимното попълнение на Астън Вила Филипе Коутиньо започна блестящо в новия си клуба. След като пристигна под наем от Барселона той записа 2 гола и 2 асистенции за първите си 174 минути игра. Бразилецът сподели, че да играе в Англия му е липсвало.

"Много ми харесва тук. Липсваше ми Висшата лига и хората тук. Те се отнасят с мен много добре и това ми липсваше. Мачовете са толкова интензивни. Трябва отново да се адаптирам. Не ми липсваше времето, малко е студено", каза Коутиньо.

"В Испания е различно. В Барселона обикновено имаш повече време с топката, повече контрол. Аз не живея в миналото. Тук съм в един страхотен клуб, искам да дам всичко от себе си и да се наслаждавам", допълни той.

4 - Philippe Coutinho has had a hand in four goals in three Premier League matches for Aston Villa (2 goals & 2 assists in 174 mins), twice as many as he’d registered for Barcelona in 12 LaLiga games this season (2 goals in 500 mins). Revitalised. pic.twitter.com/47KfCQCe5R — OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2022

Коутиньо игра заедно с настоящия си мениджър Стивън Джерард пет години в Ливърпул. Бразилецът признава, че Джерард е бил основен фактор за идването му на "Вила Парк". "Говорихме преди да дойда. Той ми разказа за клуба, амбициите, феновете, показа ми, че съм желан. Реших много бързо. Винаги е хубаво, когато някой вярва в теб. Имаме отличен отбор и знаем, че можем да сме по-напред от позицията, на която сме, но гледаме мач за мач", каза още Филипе.

Халфът разкри, че понякога Джерард се включва в тренировките и все още е на добро ниво: "Понякога ни липсва един играч и той е там и може да видиш, че не е загубил нищо. Все още може да играе. Той винаги е бил мой идол и се радвам, че отново работим заедно".