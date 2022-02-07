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Сасарини: Много съм горд от моя отбор

  • 7 февруари 2022 | 17:10
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Треньорът на Царско село Андреа Сасарини сподели първите си впечатления след поражението на тима с 0:3 от ЦСКА - София в контролна среща. 

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"Доволен съм от представянето. Беше удоволствие да играя на този стадион. Знаехме, че имаме проблеми. Трябва да се подобряваме. 

18 ЦСКА - София - Царско село

Трябва да играем по-агресивно и по-атакуващо. Много съм горд от моя отбор. През второто полувреме загубихме двама души и вкарахме доста млади футболисти. За нас това беше много важен мач. 

Искам млади играчи, играчи, които са гладни за футбол. Искаме да имаме нови идеи за футбола. Имаме Пламен Крумов, Мартин Кавдански, имаме Христов. Футболисти с опит. Има баланс в отбора", заяви треньорът на Царско село.

Снимки: Владимир Иванов

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