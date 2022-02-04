Марица 0:0 Ротор

Отборите на Марица (Пловдив) и Ротор играят при резултат 0:0 в контролна среща на турска земя. Проверката ще бъде излъчена НА ЖИВО в сайта Sportal.bg.

В 4-ата минута гол за руския тим беше отменен заради засада.

МАРИЦА - РОТОР 0:0

Стартови състави:

МАРИЦА: 86. Илия Николов, 7. Симеон Вешев, 19. Мартин Газиев. 24. Ангел Грънчов, 66. Мартин Лазов, 8. Александър Праматаров, 29. Янко Георгиев, 9. Петър Атанасов, 17. Валери Домовчийски, 21. Станислав Маламов, 87. Мариян Тонев;

Резерви: 5. Димитър Аврамов, 20. Йордан Пейчинов, 11. Илиян Йорданов, 77. Айкут Янъков, 23. Теодор Фърков, 10. Веселин Марчев, 15. Християн Димитров, 26. Виктор Петков;

РОТОР: 1. Дмитрий Терновский, 29. Сергей Слепов, 24. Евгений Алдонин, 13. Сергей Макаров, 30. Виталий Шахов, 31. Тургай Мохбалиев, 19. Исламитдин Абдулаев, 6. Имран Омар, 20. Игор Школик, 8. Николай Кипиани, 11. Сергей Серченков;